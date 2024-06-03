Новый компьютерный класс появится в зарайском Центре детского творчества

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области
Компьютерный класс оборудуют в Зарайском Центре детского творчества в этом году в рамках инициативного бюджетирования. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
Проект компьютерного класса выиграл конкурс проектов инициативного бюджетирования Московской области.
«В классе установят восемь новых компьютеров и мониторов, что позволит создать более комфортные условия для обучения и развития технических навыков у детей. Благодаря поступлению новой техники ребята смогут гораздо глубже окунуться в мир техники, программирования и робототехники», — поделились в пресс-службе.
Также в городском округе Зарайск пройдет ремонт крыльца главного входа Авдеевского сельского дома культуры и модернизация технического оснащения МАДОУ «Детский сад № 19 «Зёрнышко».
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