В Подмосковье переселили из аварийного жилья около 40 человек

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Около 40 человек, проживающих в шести городских округах Московской области, переселили из аварийного жилья за минувшую неделю в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Из аварийного жилья были переселены 38 человек. Некоторые из них получили новые квартиры в специально построенных для переселенцев домах, некоторые — сертификаты на покупку недвижимости», — говорится в сообщении.Отмечается, что всего за неделю было расселено 12 аварийных помещений в Павлово-Посадском округе, Дмитровском округе, Ступине, Люберцах, Шатуре и Электрогорске. Общая площадь расселённого жилья составила более 597 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что переселенцы из аварийного жилья могут переехать в квартиры в специально возведённых для них домах или, не дожидаясь этого строительства, взять жилищный сертификат и на него приобрести жильё в любом районе Подмосковье как в новостройке, так и на вторичном рынке недвижимости.
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Лев Каштанов