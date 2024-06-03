Подмосковье вышло в лидеры по выдаче кредитов на строительство частных домов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Московская область возглавила рейтинг российских регионов по количеству выданных кредитов на индивидуальное жилое строительство (ИЖС) по итогам первых четырёх месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.
«По данным статистики, первое место в топ-3 регионов по выдаче кредитов на ИЖС заняла Московская область. Здесь было выдано 5,2 тыс. соответствующих займов. Второе место поделили Башкортостан и Краснодарский край, где выдано по 2,6 тыс. кредитов. А замыкает тройку лидеров Татарстан с 2,2 тыс. выданных кредитов», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что в 2023 году в Московской области ввели в эксплуатацию 7,7 млн квадратных метров ИЖС: это стало самым высоким показателем в России. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 7,5 млн квадратных метров ИЖС.
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