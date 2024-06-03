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Подмосковье вышло в лидеры по выдаче кредитов на строительство частных домов

03 июня 2024, 10:13
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Московская область возглавила рейтинг российских регионов по количеству выданных кредитов на индивидуальное жилое строительство (ИЖС) по итогам первых четырёх месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.


«По данным статистики, первое место в топ-3 регионов по выдаче кредитов на ИЖС заняла Московская область. Здесь было выдано 5,2 тыс. соответствующих займов. Второе место поделили Башкортостан и Краснодарский край, где выдано по 2,6 тыс. кредитов. А замыкает тройку лидеров Татарстан с 2,2 тыс. выданных кредитов», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в 2023 году в Московской области ввели в эксплуатацию 7,7 млн квадратных метров ИЖС: это стало самым высоким показателем в России. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 7,5 млн квадратных метров ИЖС.

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#строительство
#лидерство
#московская область
#подмосковье
#минжилполитики мо
В подмосковных парках за неделю побывали более 2,3 млн человек
03 июня 2024, 11:34

Фото: Минблагоустройства МО

Свыше 2,3 млн человек побывали в парках Московской области за период с 27 мая по 2 июня, это на 397 посетителей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«На прошедшей неделе подмосковные парки стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — цитируются в сообщении лова главы министерства Михаила Хайкина.
Отмечается, что самым посещаемым парком на минувшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе, где побывали 105 тысяч человек. Второе место по посещаемости занял парк имени Толстого в Химках, принявший 66 тысяч гостей. На третье место вышел Центральный парк в Пушкине, который посетили 59 тысяч человек. Четвёртое место — у парка Мира в Мытищах: 56 тысяч посетителей за неделю. А замыкает топ-5 парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, где побывали 45 тысяч человек.

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#министерство благоустройства мо
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#подмосковье
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Блогер и «королева марафонов» Блиновская подала в суд заявление о банкротстве
03 июня 2024, 11:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Известная инфоцыганка Елена Блиновская предприняла очередную попытку выбраться из следственного изолятора. Арбитражный суд получил от неё заявление о банкротстве.
Попытка избежать неприятного пути из СИЗО в колонию предпринимается Блиновской далеко не в первый раз, напоминает телеграм-канал Readovka. Например, распускались слухи, что она уже погасила все долги перед налоговой инспекцией. В последний раз «королева марафонов» внесла в казну порядка 200 миллионов рублей, но это, как ни удивительно, оказалось лишь каплей в море.

Муж Блиновской Алексей, обанкротив свою фирму, заключил контракт с министерством обороны и отправился в зону спецоперации. Но и это не помогло. Стало известно, что Блиновский покинул часть, в которой проходил службу. Теперь его супруга подала заявление о банкротстве, надеясь, что это поможет избежать ей тюремного заключения. Остаётся ждать решения Арбитражного суда, а потом, возможно, новых шагов от Блиновской, никак не желающей отправляться за решётку.

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Расписание электричек Белорусского и Савёловского направлений меняется с 3 по 28 июня
03 июня 2024, 11:18

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

График движения некоторых пригородных поездов Белорусского и Савёловского направлений меняется с 3 по 28 июня из-за работ на участке между станциями Дмитров и Савёлово, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На участке Дмитров — Савёлово будут модернизировать объекты энергообеспечения, проложат второй путь и установят два стрелочных перевода. Цель работ — усилить грузовое движение в обход Москвы», — говорится в сообщении.
Технические «окна» назначены на будние дни с 09:30 до 15:30. В это время на перегоне Дмитровов — Савёлово не будет движения поездов. В связи с этим временно меняется расписание: ряд электричек будет следовать по укороченным маршрутам.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ограничениям на время работ и заранее проверять расписание электричек.

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#мжд
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В Ступине по просьбам жителей на месте пустыря открыли сквер
03 июня 2024, 11:18

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В городском округе Ступино торжественно открыли новое место отдыха – сквер на Преображенском проспекте. Его благоустроили по просьбе жителей микрорайона Новое Ступино, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Раньше здесь был пустырь, а сейчас это красивое и обустроенное место с множеством активностей для детей и взрослых. В сквере установлены современные малые архитектурные формы, освещение, предусмотрено специальное покрытие, сооружена сцена. Надеемся, что сквер станет местом притяжения и отдыха не только для жителей, но и гостей региона», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Для культурно-массовых мероприятий рядом со сквером открыт филиал Дома культуры и отдыха. В нём работают кружки и секции для детей, проходят занятия «Активного долголетия». Во время открытия сквера для гостей прошли выступления творческих коллективов, шоу мыльных пузырей, мастер-классы и дискотека.

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Новый компьютерный класс появится в зарайском Центре детского творчества
03 июня 2024, 11:13

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области

Компьютерный класс оборудуют в Зарайском Центре детского творчества в этом году в рамках инициативного бюджетирования. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
Проект компьютерного класса выиграл конкурс проектов инициативного бюджетирования Московской области.

«В классе установят восемь новых компьютеров и мониторов, что позволит создать более комфортные условия для обучения и развития технических навыков у детей. Благодаря поступлению новой техники ребята смогут гораздо глубже окунуться в мир техники, программирования и робототехники», — поделились в пресс-службе.

Также в городском округе Зарайск пройдет ремонт крыльца главного входа Авдеевского сельского дома культуры и модернизация технического оснащения МАДОУ «Детский сад № 19 «Зёрнышко».

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#детский сад
#конкурс
#зарайск
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#модернизация
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#мир
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В Подмосковье переселили из аварийного жилья около 40 человек
03 июня 2024, 11:03

Фото: iStock/Rawpixel

Около 40 человек, проживающих в шести городских округах Московской области, переселили из аварийного жилья за минувшую неделю в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Из аварийного жилья были переселены 38 человек. Некоторые из них получили новые квартиры в специально построенных для переселенцев домах, некоторые — сертификаты на покупку недвижимости», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за неделю было расселено 12 аварийных помещений в Павлово-Посадском округе, Дмитровском округе, Ступине, Люберцах, Шатуре и Электрогорске. Общая площадь расселённого жилья составила более 597 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что переселенцы из аварийного жилья могут переехать в квартиры в специально возведённых для них домах или, не дожидаясь этого строительства, взять жилищный сертификат и на него приобрести жильё в любом районе Подмосковье как в новостройке, так и на вторичном рынке недвижимости.

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В Подмосковье до конца года благоустроят 56 общественных пространств
03 июня 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Московской области до конца года рассчитывают благоустроить 56 общественных пространств. Таким планами поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он подчеркнул, что уже четыре года Подмосковье лидирует в рейтинге Минстроя России по реализации в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проекта «Формирование комфортной городской среды» и занимает третье место среди регионов по индексу качества городской среды.

Брынцалов напомнил, что за пять лет, с 2019 по 2023 годы, было реализовано 30 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За это время благоустроено 247 общественных территорий.
«Финансирование нацпроекта в этом году превысило 21 млрд рублей. Должно быть завершено благоустройство 56 общественных территорий. На это предусмотрено 9,3 млрд рублей, в том числе 5,4 млрд – из бюджета Московской области. Также в рамках нацпроекта завершается реализация проектов-победителей Конкурса малых городов и исторических поселений», – отметил Брынцалов.
Он добавил, что проект охватывает семь объектов. На его реализацию выделено 1,8 млрд рублей, причём большая часть, 1,5 млрд рублей, – из регионального бюджета.

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#подмосковье
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#городская среда
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О ежегодной выплаты для школьников можно узнать через Госуслуги
03 июня 2024, 10:38

Фото: istockphoto / Damir Khabirov

Онлайн-сервис на портале госуслуг Подмосковья поможет узнать о назначении ежегодной выплаты для школьников. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Новый сервис предпроверки информации о ранее назначенной мере социальной поддержки подключен к четырем услугам о выплатах школьникам.

«Сервис рабоатет автоматичеки, проверяя назначение выплат для обучающихся в календарном году, после чего у пользователя выводится на экран информационное сообщение с данными. Нововведение поможет намного сократить количество отказов в предоставлении услуги, так как оно автоматически исключает вероятность подачи дублирующих заявок», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для того чтобы воспользоваться новыми функциями нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, перейти на страницу нужной услуги и заполнить электронную форму заявления.

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#заявление
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В Подмосковье из аварийного жилья до конца года расселят ещё 8 тысяч человек
03 июня 2024, 10:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области до конца года планируется расселить около 130 тыс. кв. м. аварийного жилья. Переселение будут проводить в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«С 2019 по 2023 годы были расселены 16,7 тыс. человек и 280,46 тыс. кв. м. аварийного жилфонда. В этом году из 10,4 тыс. кв. м. аварийного жилья переселены 214 человек. До конца года планируется расселить ещё 8 тыс. человек из более чем 130 тыс. кв. м. аварийного жилья. В основном расселение придётся на городские округа Пушкинский, Дмитровский, Серпухов, Красногорск и Клин», – пояснил спикер регионального заксобрания.
Брынцалов напомнил, что Подмосковье ежегодно занимает первое место в России по вводу жилья.
«В 2019-2023 годах в рамках нацпроекта мы ввели 53,5 млн кв. м. жилья, за I квартал 2024-го – 2,7 млн кв. м., в том числе 0,3 млн кв. м. многоквартирных домов и 2,4 млн кв. м. объектов индивидуального жилищного строительства», – отметил парламентарий.
Он добавил, что за пять лет в Подмосковье построили и реконструировали 57 объектов водоснабжения. Это позволило достичь доли обеспеченного чистой питьевой водой всего населения области боле чем в 94%. В этом году будет построено три объекта.

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На расселение по жилищным сертификатам в Московской области подано уже 350 заявок
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#мособлдума
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#нацпроекты
#московская область
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