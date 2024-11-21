Новый корпус гимназии №6 в Солнечногорске достроят к 1 сентября 2025 года

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Корпус гимназии №6 строят на Банковской улице в Солнечногорске, сдать объект в эксплуатации должны к началу будущего учебного года. В настоящее время на стройке начались работы на уровне цокольного этажа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Строители начали возводить стены цокольного этажа, через две недели они зальют плиту перекрытия и приступят к строительству стен первого этажа», — отметили в министерстве.Согласно проекту, в новом трёхэтажном корпусе смогут учиться 300 человек. В здании предусмотрены учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, помещения для групп продлённого дня, а также столовая с пищеблоком.
На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки, обустроят локацию для общешкольных мероприятий и места для отдыха.
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Лев Каштанов