В Подмосковье запустят международные бизнес-туры в рамках промышленного туризма
В Московской области намерены запустить международные бизнес-туры по программе промышленного туризма. Защита проекта состоялась на российско-китайском форуме промышленного туризма «Открытая промышленность» в Благовещенске, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Команда Московской области получила награду Агентства стратегических инициатив в номинации «За повышение инвестиционной привлекательности региона». В разных номинациях награждены и три подмосковных предприятия – объединение «Гжель», кондитерская фабрика «Победа» и Особая экономическая зона «Дубна».
На форуме команда Подмосковья также защитила проект промышленного туризма, который будет реализован в этом году. Цель – продвижение региональных предприятий на международном уровне, установление деловых связей между российскими и зарубежными компаниями.
«Московская область уже пятый год реализует программу промышленного туризма. Начинали с девяти компаний, а по итогам прошлого года участниками проекта стали уже 30 предприятий. В прошлом году экскурсии в рамках промтуризма были направлены на ветеранов СВО и их семьи», — рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что за год в Подмосковье провели 180 подобных экскурсий. Участниками стали более 2000 человек. Работу на предприятиях региона уже нашли более 80.