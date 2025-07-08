Новый министр транспорта Никитин дал первое интервью

08 июля 2025, 18:56

Андрей Никитин ( РИА Новости / Владимир Федоренко )

Новый министр транспорта Андрей Никитин дал первое интервью после назначения, рассказав о приоритетах в работе. Главной задачей он назвал сглаживание ситуации в аэропортах, которая, по его словам, является «осознанной провокацией».