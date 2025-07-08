Новый министр транспорта Никитин дал первое интервью
Новый министр транспорта Андрей Никитин дал первое интервью после назначения, рассказав о приоритетах в работе. Главной задачей он назвал сглаживание ситуации в аэропортах, которая, по его словам, является «осознанной провокацией».
Никитин также подчеркнул необходимость соблюдения сроков строительства запланированных объектов.
В интервью KP.RU затронули и личную жизнь министра: супруга Никитина, работающая в Минздраве, уже успела на себе испытать проблемы в аэропортах.
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