Директор «7х7»* Павел Андреев обвинен в госизмене
ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении директора издания «7х7»* Павла Андреева.
По версии следствия, с 2019 года Андреев за деньги сотрудничал с иностранными спецслужбами, в том числе из стран НАТО, проводя деятельность против безопасности России. Андреев реализовывал проекты, направленные на нарушение территориальной целостности и конституционного строя РФ.
Оперативные мероприятия проведены в 12 регионах России.
* Организация признана в РФ иноагентом.
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