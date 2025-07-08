Директор «7х7»* Павел Андреев обвинен в госизмене

Фото: istockphoto / Rawf8

ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении директора издания «7х7»* Павла Андреева.



По версии следствия, с 2019 года Андреев за деньги сотрудничал с иностранными спецслужбами, в том числе из стран НАТО, проводя деятельность против безопасности России. Андреев реализовывал проекты, направленные на нарушение территориальной целостности и конституционного строя РФ.

Оперативные мероприятия проведены в 12 регионах России.

* Организация признана в РФ иноагентом.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0