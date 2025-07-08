Госдума утвердила Никитина на пост главы Минтранса России

08 июля 2025, 13:35

Андрей Никитин (Фото: kremlin.ru)

На пост главы российского Минтранса утвердили в Госдуме экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Одобрить его кандидатуру рекомендовал профильный комитет ГД несколько часов назад. Соответствующий проект постановления был размещен в электронной базе нижней палаты парламента страны.







«Комитет решил рекомендовать Государственной думе утвердить кандидатуру Никитина Андрея Сергеевича на должность министра транспорта Российской Федерации», — говорилось в сообщении.

