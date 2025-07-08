Госдума утвердила Никитина на пост главы Минтранса России

Андрей Никитин (Фото: kremlin.ru)

На пост главы российского Минтранса утвердили в Госдуме экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Одобрить его кандидатуру рекомендовал профильный комитет ГД несколько часов назад. Соответствующий проект постановления был размещен в электронной базе нижней палаты парламента страны.



«Комитет решил рекомендовать Государственной думе утвердить кандидатуру Никитина Андрея Сергеевича на должность министра транспорта Российской Федерации», — говорилось в сообщении.
До этого должность главы Минтранса занимал Роман Старовойт, снятый с поста накануне, 7 июля. Через несколько часов после этого стало известно о его самоубийстве. В Кремле отметили, что случившееся «не может не шокировать нормальных людей».
Никита Кротов

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