Госдума утвердила Никитина на пост главы Минтранса России
На пост главы российского Минтранса утвердили в Госдуме экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Одобрить его кандидатуру рекомендовал профильный комитет ГД несколько часов назад. Соответствующий проект постановления был размещен в электронной базе нижней палаты парламента страны.
«Комитет решил рекомендовать Государственной думе утвердить кандидатуру Никитина Андрея Сергеевича на должность министра транспорта Российской Федерации», — говорилось в сообщении.До этого должность главы Минтранса занимал Роман Старовойт, снятый с поста накануне, 7 июля. Через несколько часов после этого стало известно о его самоубийстве. В Кремле отметили, что случившееся «не может не шокировать нормальных людей».