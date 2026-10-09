Новый обитатель Азовского моря может угрожать популяции мидий

09 октября 2026, 15:43

Биолог Дмитрий Сафонов: грязевой краб может угрожать популяции мидий

Фото: istockphoto / IakovKalinin

Появление атлантического грязевого краба в Азовском море может навредить местным моллюскам, в том числе мидиям. Новый обитатель способен повлиять на экосистему и вступить в конкуренцию с другими видами крабов.





Об этом «360» заявил биолог Дмитрий Сафонов, передает Общественная Служба Новостей. По словам специалиста, грязевой краб питается мелкими беспозвоночными и поедает молодь двустворчатых моллюсков, что создает потенциальную угрозу для популяции мидий.



«Я думаю, что грязевой краб может оказаться более сильным конкурентом. Он поедает молодь двустворчатых моллюсков, поэтому представляет потенциальную угрозу для популяции мидий», — отметил Сафонов.