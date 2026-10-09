Россиянам назвали необходимое для восстановления после рабочей недели количество часов
Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова рассказала, сколько времени нужно человеку, чтобы восстановиться после рабочей недели. Об этом пишут «Известия».
По ее словам, для полноценной биохимической перезагрузки необходимо 72 часа. Она подчеркнула, что двухдневного отдыха недостаточно для восстановления организма, он лишь помогает снять психологическое напряжение. Самойлова отметила, что только на второй или третий день сон нормализуется, а уровень системного воспаления начинает снижаться.
Согласно её мнению, оптимальная рабочая неделя должна включать четыре рабочих дня и три выходных. Если у человека нет возможности отдыхать три дня подряд, она рекомендовала хотя бы один из двух дней провести в тишине, отключившись от информационного потока.
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