Россиянам назвали необходимое для восстановления после рабочей недели количество часов

09 октября 2026, 15:35

Врач Самойлова: Для восстановление после рабочей недели необходимо 72 часа

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова рассказала, сколько времени нужно человеку, чтобы восстановиться после рабочей недели. Об этом пишут «Известия».