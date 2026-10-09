Стало известно, можно ли есть яблоко, в котором покопалась гусеница
Небольшая червоточина не означает, что яблоко обязательно нужно выбросить. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.
По словам специалиста, насекомое, известное как «яблочный червь», на самом деле является гусеницей яблонной плодожорки. Это гусеница бабочки, которая питается тканями плодов и их семенами. Важно отметить, что она не относится к гельминтам, поражающим человеческий организм.
Если вы обнаружили личинку в откушенном кусочке яблока, не стоит сразу беспокоиться. Обычно случайное проглатывание насекомого не вызывает серьёзных проблем. Однако, как и при любом взаимодействии с чужеродными белками, возможна аллергическая реакция у людей с повышенной чувствительностью, отметил Быстров.
Важнее обратить внимание на состояние самого яблока. Повреждённый гусеницей фрукт имеет нарушенную кожуру, в нём образуются ходы и остаются продукты жизнедеятельности насекомого. Такие плоды более подвержены заражению микроорганизмами и быстрее портятся.
Если в яблоке много ходов, мякоть становится водянистой или слизистой, появляется запах брожения или плесень, его следует выбросить целиком. Если же фрукт остаётся плотным, без признаков порчи, его можно тщательно вымыть, разрезать и удалить повреждённую часть вместе с ходами, оставленными гусеницей.
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