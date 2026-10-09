Стало известно, можно ли есть яблоко, в котором покопалась гусеница

09 октября 2026, 12:42

Технолог Быстров: Небольшая червоточина не означает, что яблоко нужно выбросить

Фото: iStock/Viktorus

Небольшая червоточина не означает, что яблоко обязательно нужно выбросить. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.