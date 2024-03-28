Новый образовательный комплекс на 1,7 тыс. мест в Красногорске откроют 1 сентября

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Воспитательно-образовательный комплекс «Полёт» на 1700 мест возводят в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма, строительная готовность объекта составляет уже свыше 75%. Сдать комплекс в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время в здании ведётся отделка классов и общешкольных помещений. Кроме того, рабочие продолжают монтировать инженерные сети и лифты, устанавливают мебель. На прилегающей территории проводят благоустройство», — отмечается в сообщении.В состав образовательного комплекса входит школа, рассчитанная на 1500 учеников, и детский сад на 200 мест. В школе все будут учиться в первую смену.
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Лев Каштанов