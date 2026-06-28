Новый очаг бешенства обнаружили сразу после отмены карантина в российском регионе

28 июня 2026, 10:38

Mash: в селе Пинигино под Кемеровом ввели карантин по бешенству

Фото: iStock/Milan Krasula

В Сибири выявили новый очаг бешенства сразу после отмены нескольких карантинных ограничений. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.