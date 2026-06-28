Новый очаг бешенства обнаружили сразу после отмены карантина в российском регионе
В Сибири выявили новый очаг бешенства сразу после отмены нескольких карантинных ограничений. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Зараженное животное обнаружили в селе Пинигино Кемеровоской области. Там ввели ограничительные меры сроком на два месяца.
В феврале в шести населенных пунктах Кузбасса ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек бешенства и пастереллеза у домашнего скота. Тогда Россельхознадзор присвоил региону статус «Регион с неопределенным статусом, с вакцинацией» по пастереллезу.
Как уведомили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, в середине июня карантин отменили. Однако спустя короткое время специалисты зафиксировали новый случай заболевания.
Бешенство — вирус, поражающий нервную систему. Он передается через слюну зараженного животного при укусе. Переносчиками считаются более 200 видов млекопитающих, в том числе лисы, волки и бездомные собаки. Болеют также непривитые сельскохозяйственные животные.
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