Акулы «оккупировали» пляжи в Приморском крае

28 июня 2026, 09:21

SHOT: жители Приморья отменили купальный сезон из-за нашествия акул

Фото: iStock/RamonCarretero

Жители Приморского края отменили купальный сезон из-за акул, которые подплыли близко к берегам. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.