Акулы «оккупировали» пляжи в Приморском крае
Жители Приморского края отменили купальный сезон из-за акул, которые подплыли близко к берегам. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам очевидцев, в бухте Триозерье, популярной у туристов, акула плавала совсем рядом с сапсерфером. На следующий день на этом же пляже заметили уже два плавника над водой — предположительно, семейство хищников охотилось за рыбой.
Местные утверждают, что впервые видят акул так близко к берегу и теперь боятся заходить в воду. Купальный сезон на этом пляже они для себя закрыли. При этом в других частях региона, где также замечали хищников, люди продолжают купаться.
В Приморье этим летом акулы регулярно встречаются у побережья. Вероятная причина — сильное потепление воды и рост популяции тунца в местных водах.
Ранее сообщалось, что стаи акул преследуют рыбацкие лодки и отбирают добычу у берегов Приморья.
Читайте также: