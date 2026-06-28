Школьница из Москвы впервые в истории ЕГЭ набрала 500 баллов
Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова набрала 500 баллов за пять предметов ЕГЭ, что стало рекордом за всю 25-летнюю историю экзамена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, школьница сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику — по каждому предмету ей удалось набрать максимальные баллы.
«Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена», — отметил градоначальник.Известно, что Екатерина окончила инженерный предпрофессиональный класс, становилась победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», а также призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».
Теперь девушка хочет связать свою жизнь с точными науками. Она планирует обучаться по направлениям биофизики, биоинформатики и наноинженерии в МГУ, МФТИ или РХТУ имени Менделеева.