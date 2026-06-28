Школьница из Москвы впервые в истории ЕГЭ набрала 500 баллов

28 июня 2026, 10:04

Фото: iStock/Chinnapong

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова набрала 500 баллов за пять предметов ЕГЭ, что стало рекордом за всю 25-летнюю историю экзамена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.





По его словам, школьница сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику — по каждому предмету ей удалось набрать максимальные баллы.

«Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена», — отметил градоначальник.