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Новый пешеходный мост появится в Мневниковской пойме Москвы

Собянин: в Москве появится 400-метровый пешеходный мост в Мневниковской пойме
26 октября 2024, 15:31
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

В Москве появится новый пешеходный мост в Мневниковской пойме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его данным, 400-метровая переправа свяжет между собой районы Хорошево-Мневники и Крылатское.
«Впишем постройку в существующую и будущую улично-дорожную сеть поймы. С обеих сторон моста установим пандусные сходы, а с южного берега — лестницу», — написал он.
Собянин отметил, что мост будет иметь эффектные округлые арки по бокам, а в ночное время его будет освещать архитектурная подсветка.



Ранее мэр Москвы сообщал, что первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в граничащие со столицей регионы начнется в 2025 году и займет три-четыре года. Масштабный проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направление и Московскую железную дорогу (МЖД).

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#мост
#проект
#мэр
#москва
#строительство
Стало известно, почему российские чиновники не хотят ездить на Lada Aura
Mash: чиновники РФ не хотят ездить на Lada Aura из-за риска вспотеть
26 октября 2024, 15:56

Автомобиль Lada Aura (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Российские депутаты решили не ездить на Lada Aura. Как информирует Telegram-канал Mash, причиной тому является ряд неудобств. При этом в «АвтоВАЗе уточняли, что новинка подойдет для представителей госструктур.
«Только чиновники оказались к этому не готовы. Места для воздуховодов сзади не нашлось — оставили без них. Важные персоны испугались, что в костюмах и рубашечках вспотеют и придут на переговоры с мокрой спиной — будет стыдно», — сказано в сообщении.

Известно, что в автомобиле кондиционер предусмотрен лишь с водительской стороны, а климат-контроля нет вообще. Помимо этого, со слов чиновников, у машины слишком большие габариты, создающие неудобства при парковке у ГД.

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Общественники предложили запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях»

Учет блогеров и ужесточения для мигрантов: Какие законы вступят в силу в ноябре
#россия
#новости
#машины
#депутаты
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Общественники предложили запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях»
26 октября 2024, 15:09

Фото: istockphoto/konstantinks

«Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» предложили запретить общественники, информирует Telegram-канал Shot. Активисты ссылаются на то, что фраза «по усам текло, а в рот не попало» скрыто намекает на нетрадиционные отношения.
В Минкульт направлено соответствующее обращение с утверждением, что в тексте есть пропаганда запрещенной в РФ идеологии. По словам защитника Александра Добровинского, раскритиковавшего данную трактовку, нужно не поверхностно воспринимать произведение, а знать культурный контекст, а также литературные традиции.

«Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», — резюмировал адвокат.
Ранее стало известно, какие законы начнут работать в РФ с ноября и кого они коснутся. Председатель ГД Вячеслав Володин дал пояснения.

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#мир
#россия
#запрет
#литература
#активисты
#новости
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Учет блогеров и ужесточения для мигрантов: Какие законы вступят в силу в ноябре
Спикер ГД Володин опубликовал список законов, вступающих в силу с ноября
26 октября 2024, 14:03

Фото: iStock/Zerbor

В ноябре этого года в силу вступает ряд новых законов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
О том, какие ужесточения будут введены для мигрантов, кого из блогеров включат в особый перечень и кто будет отстранен от власти, расскажет редакция «Радио 1».

Правила въезда мигрантов в Россию ужесточаются


С 7 ноября этого года будут ужесточены правила въезда в страну для иностранных граждан. Отмечается, что данные изменения направлены на то, чтобы избежать ошибок при регистрации мигрантов в государственных системах, а также выявлять и не допускать в Россию тех, кто ранее нарушал законы. Данные из государственной геномной регистрации можно будет использовать для установления личности иностранцев.

Решения о приеме в гражданство РФ станут недействительными без присяги


Лица, которым выдали российское гражданство до принятия закона о присяге, должны будут ее принести. В противном случае их гражданство станет недействительным. Изменения вступят в силу с 21 ноября.

Появится перечень блогов с более чем 10 тысячами подписчиков


С 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, которые имеют более 10 тысяч подписчиков. Блогеры должны будут предоставлять информацию о себе государству. Если этого не произойдет, то с 1 января 2025 года им будет запрещено размещать предложения о финансировании и информацию о способах материальной поддержки.

Володин подчеркнул, что владельцы страниц в социальных сетях должны быть ответственны за передаваемую ими информацию как и СМИ.

Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно


С 11 ноября досрочно прекратятся полномочия россиян, которые занимают должности в органах публичной власти и включены в список иностранных агентов по состоянию на 15 мая 2024 текущего года.

Планы тушения природных пожаров будут утверждать региональные власти


Региональные власти смогут самостоятельно разрабатывать и принимать планы тушения лесных пожаров и предупреждать возникновение ЧС или ликвидировать его последствия. Закон вступит в силу 26 ноября.

В особо охраняемых природных территориях появится возможность постоянного рейда


С 7 ноября этого года появится возможность постоянного рейда в особо охраняемых природных территориях для пресечения нарушений.

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#гражданство
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#мигранты
#блогер
#иноагенты
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Заммэра Ефимов: на юго-западе Москвы появятся дома, офисы и соцобъекты
26 октября 2024, 13:23

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Жилой квартал на 130 тысяч «квадратов» недвижимости построят в Южном Бутове на юго-западе столицы, заявил заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.
По его словам, квартал реализуют по проекту комплексного территориального развития.

«Вложения в реализацию проекта составят около 28,32 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 870,06 миллиона рублей. В итоге в Южном Бутове создадут свыше 2,1 тысячи рабочих мест», — пояснил чиновник.
Он добавил, что строительство будет на площади в 14,54 га, речь идет о двух неэффективно используемых участках.

Ранее сообщалось, сколько объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ за десятилетие, и какие павильоны реставрируются в настоящее время.

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#россия
#москва
#мэр
#новости
#строительство
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Минтранс РФ: штраф за неоплату проезда по платным трассам увеличат почти в 7 раз
26 октября 2024, 12:49

Фото: iStock/Evgeny Zhigalov

Штраф за неоплату проезда по платным трассам увеличат почти в 7 раз для легковых автомобилей и в 6 раз для грузовых. Об этом сообщает Министерство транспорта России на своем официальном сайте. Отмечается, что санкции вырастут с 1500 до 10 000 рублей и с 5000 до 30 000 рублей соответственно.
«Документом предусмотрено увеличение размера административного штрафа за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам с 1500 рублей до 10 000 рублей для легковых транспортных средств и с 5000 рублей до 30 000 рублей для грузовых», — указано в сообщении.
Сообщается, что сейчас поправки в КоАП РФ разместили на публичное обсуждение. Они также предусматривают штраф в 50 000 рублей за неоплату проезда иностранными перевозчиками.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиян начнут лишать прав за использование механизмов для сокрытия автомобильных номеров сроком до 1,5 лет. Теперь за использование устройств, препятствующих считыванию номера либо видоизменяющих его, будут лишать прав на срок от года до полутора лет, а сам механизм будет конфисковываться.

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#штрафы
#поправки
#рф
#трасса
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Мэр Собянин: за десятилетие на ВДНХ отреставрировали 38 объектов культнаследия
26 октября 2024, 11:35

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

За десятилетие на ВДНХ отреставрировали 38 объектов культурного наследия из 49, пишет в своем Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.
«Среди них исторические павильоны, фонтаны, знаковые скульптуры и памятники, ландшафтные объекты. Сейчас ведем работы на шести объектах культурного наследия федерального значения», — сказано в публикации.
Известно, что скоро завершится обновление восьмого павильона для юных натуралистов с одноименным названием. Отреставрирован павильон №67 советской печати. Кроме того, реставрационные работы ведутся в шестом павильоне «Химия».

Ранее сообщалось, какую территорию благоустроили и открыли в Щелкове. Уточнялось, что теперь там есть все необходимое, включая зоны для семейного отдыха.

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#мир
#москва
#вднх
#новости
#сергей собянин
#реставрация
#мэр
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Луганская школьница призвала международные организации поддержать журналистов
РИА: луганская школьница Савенкова призвала Запад поддержать журналистов
26 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Школьница из Луганска Фаина Савенкова, которая также является писательницей и драматургом, выступила с обращением в защиту журналистов, подвергающихся преследованию, пишет РИА Новости.
По словам школьницы, на сегодняшний день профессия журналиста является опасной, и многие независимые журналисты из государств Запада, РФ, Палестины, Ливана или Сирии работают в зонах военных конфликтов, рискуя своей жизнью.

«Журналистам ставятся ярлыки пропагандистов. На них объявлена охота, а их данные размещены на экстремистских сайтах», — отметила Савенкова.

Она пояснила, некоторым сотрудникам средств массовой информации грозит тюремное заключение лишь потому, что «их точку зрения не разделяют западные правительства».

Школьница заключила, что в мире есть множество государств, которым важна правда.

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#школьница
#рф
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В Курской области впервые за 30 лет открыли новый населенный пункт
Минсельхоз: в Курской области впервые за 30 лет появился новый населенный пункт
26 октября 2024, 10:40

Фото: iStock/Grzegorz Januszewicz

Поселок Меркурий в Курской области стал первым за 30 лет новым населенным пунктом в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.
Поселок построила ГК «Агропромкомплектация». Уточняется, что Меркурий расположен недалеко от города Железногорска в одноименном районе на северо-западе региона.

Первыми жителями населенного пункта стали 30 семей, они уже получили ключи от домов. Также продолжается строительство жилья еще для 20 семей.

На территории Меркурия имеется развитая инфраструктура, спорткомплекс, магазин и детский сад.

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#курская область
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Астронавт NASA госпитализирован из-за недомогания после возвращения с МКС
26 октября 2024, 09:42

Фото: iStock/1971yes

Американский космонавт почувствовал недомогание после возвращения на Землю с Международной космической станции в составе миссии Crew-8. Об этом говорится на сайте NASA.
Уточняется, что астронавт «находится в стабильном состоянии под наблюдением». Имя космонавта, который ощутил недомогание, не сообщается. Вместе с ним домой вернулся и российский космонавт Александр Гребенкин.

Корабль Crew Dragon возвратился на Землю в пятницу, 25 октября. В экипаж помимо россиянина входили Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Все четверо были госпитализированы для медицинского обследования.

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Подмосковье ищет медработников