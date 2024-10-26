Новый пешеходный мост появится в Мневниковской пойме Москвы

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
В Москве появится новый пешеходный мост в Мневниковской пойме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его данным, 400-метровая переправа свяжет между собой районы Хорошево-Мневники и Крылатское.
«Впишем постройку в существующую и будущую улично-дорожную сеть поймы. С обеих сторон моста установим пандусные сходы, а с южного берега — лестницу», — написал он.Собянин отметил, что мост будет иметь эффектные округлые арки по бокам, а в ночное время его будет освещать архитектурная подсветка.
Ранее мэр Москвы сообщал, что первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в граничащие со столицей регионы начнется в 2025 году и займет три-четыре года. Масштабный проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направление и Московскую железную дорогу (МЖД).
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