Собянин дал старт проходке тоннеля на Рублёво-Архангельской линии метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля на участке от станции «Бульвар Генерала Карбышева» до станции «Серебряный Бор» на Рублёво-Архангельской линии метро. Это произошло в ходе осмотра главой города строительных работ.
Собянин отметил, что столичные градостроители продолжают возведение новой ветки московского метрополитена. С понедельника они приступили к запуску десятиметрового щита на третьем участке ветки.
По словам мэра, станция «Бульвар Генерала Карбышева» будет очень востребованной среди жителей Москвы. На момент открытия объём пассажиропотока на ней будет свыше 24 тысяч. Также в районе этой станции реализуется крупная программа реновации.
Отмечается, что тоннелепроходческий механизированный комплекс большого диаметра «Лилия» должен будет пройти 850 метров. На это ему потребуется около пяти месяцев при скорости 5-6 метров в сутки.
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По словам мэра, станция «Бульвар Генерала Карбышева» будет очень востребованной среди жителей Москвы. На момент открытия объём пассажиропотока на ней будет свыше 24 тысяч. Также в районе этой станции реализуется крупная программа реновации.
Отмечается, что тоннелепроходческий механизированный комплекс большого диаметра «Лилия» должен будет пройти 850 метров. На это ему потребуется около пяти месяцев при скорости 5-6 метров в сутки.
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Анастасия Чинкова