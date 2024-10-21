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Собянин дал старт проходке тоннеля на Рублёво-Архангельской линии метро

21 октября 2024, 19:41
Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля на участке от станции «Бульвар Генерала Карбышева» до станции «Серебряный Бор» на Рублёво-Архангельской линии метро. Это произошло в ходе осмотра главой города строительных работ.
Собянин отметил, что столичные градостроители продолжают возведение новой ветки московского метрополитена. С понедельника они приступили к запуску десятиметрового щита на третьем участке ветки.

По словам мэра, станция «Бульвар Генерала Карбышева» будет очень востребованной среди жителей Москвы. На момент открытия объём пассажиропотока на ней будет свыше 24 тысяч. Также в районе этой станции реализуется крупная программа реновации.



Отмечается, что тоннелепроходческий механизированный комплекс большого диаметра «Лилия» должен будет пройти 850 метров. На это ему потребуется около пяти месяцев при скорости 5-6 метров в сутки.

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#строительство
#станция
Врач Михалева объяснила вред большого количества витаминов для печени
21 октября 2024, 19:38

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Врач-эндокринолог, к.м.н., диетолог Оксана Михалева заявила, что большое количество витаминов может вызвать токсическое влияние на организм и нанести пагубное воздействие на печень.
«Увеличилось число случаев токсического гепатита из-за беспорядочного приема витаминов, в некоторых случаях это может привести даже к летальному исходу. Поэтому перед приемом любых БАДов и лекарственных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом», — добавила в беседе с Газета.ру Михалева.

До этого заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил об окончании эры антибиотиков из-за проблемы резистентности к ним, что представляет собой угрозу для человечества.

«Я вынужден сообщить, что эра антибиотиков подходит к концу. Проблема не только в том, что существующие антибиотики теряют свою эффективность. Появились «супербактерии» – новые штаммы, которые с самого начала устойчивы к многим видам антибиотиков. Это означает, что даже если мы найдем антибиотики, эффективные против одного вида бактерии, «супербактерии» могут оказаться устойчивыми к другим видам», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что уменьшающаяся со временем эффективность антибиотиков вызвана размножением бактерий, которые более устойчивы к этим препаратам.

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Автоэксперт Мершиев объяснил опасность всесезонной резины
21 октября 2024, 19:26

Фото: iStock/chaoss

Собственник и руководитель автосервисов Андрей Мершиев заявил о том, что всесезонная резина может быть ненадёжна в конкретных погодных условиях, поэтому может представлять опасность для автомобилистов.
«Всесезонные шины – это покрышки с усредненными характеристиками. Состав резиной смеси такой, что они недостаточно жесткие для лета, недостаточно мягкие для зимы. Изнашиваются такие шины значительно быстрее, чем резина по сезону. Кроме того, использование «всесезонки» ведет к повышению расхода топлива», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

До этого юрист Илья Русяев рассказал. Какие действия грамотно предпринять при случаях, если в адрес автомобиля происходят действия вандализма. Он рекомендовал в первую очередь оперативно вызывать полицию, фиксировать все повреждения и ущерб, и обратиться в страховую компанию.

«Независимо от того, были ли нанесены наклейки, замазаны стекла клеем, или проколоты колеса, ключевые шаги остаются схожими. Важно действовать оперативно и последовательно, чтобы максимально повысить шансы на возмещение ущерба и наказание виновных», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

Ранее директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров заявлял о большей адаптированности китайских автобрендов к погодным условиям в России.

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#автомобили
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В Москве 13 домов оформили в ярких цветах по программе капремонта
21 октября 2024, 19:12

Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

В Москве в рамках программы капитального ремонта 13 жилых домов приобрели новый облик. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В районе Отрадное капитально отремонтировали типовое 12-этажное жилое здание 1976 года постройки на ул. Декабристов (д. 21). Специалисты уложили новое кровельное покрытие и восстановили фасад. Стены расчистили от старой краски, обработали антисептическими растворами и утеплили», – говорится в сообщении.

Добавляется, что далее была проведена затирка межпанельных швов, а фасады дома покрасили в апельсиновый и цветочно-желтый цвета. Также в здании заменили входные двери, отремонтировали цоколь и откосы, а также привели в порядок асфальтобетонную отмостку.

Также в 12-этажном доме 1984 года постройки по адресу: ул. Отрадная, д. 7 провели капремонт. Работы проводили в два этапа. В первую очередь специалисты отмыли стены и отбили старую плитку, после нанесли штукатурно-клеевой состав по стеклотканевой сетке и декоративный штукатурный слой. Далее загерметизировали межпанельные швы и покрасили фасад в белый и желто-оранжевые цвета. Также в ходе работ были восстановлены входные группы, приведены в порядок балконы и лоджии.

Также капитально отремонтировали девятиэтажный панельный дом 1970 года постройки на ул. Шереметьевская. Специалисты обновили крышу здания, отремонтировали балконы и цоколь. Стены помыли, заделали трещины, утеплили швы и покрасили в белый и оранжево-бежевый цвета. В подъездах установили стеклопакеты и привели в порядок балконы.

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В подмосковных домах отремонтировали 7,3 тыс. козырьков и крылец подъездов
#мкад
#дом
#капремонт
#специалисты
#здание
#дома
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Депутат Нилов объяснил необходимость продления и расширения дачной амнистии
21 октября 2024, 19:04

Фото: iStock/egorodet

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ Ярослав Нилов заявил о необходимости продления и расширения дачной амнистии в России, так как такая мера очень востребована для граждан страны.
«Амнистия неоднократно продлевалась, и граждане это позитивно воспринимают, учитывая то, что бывают разные жизненные ситуации, особенно в это непростое время, когда такая тревожность, такой уровень социальной напряженности. Это очень востребовано», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

А адвокат Камиль Бабасов добавил, что дачная амнистия полезна и выгодна как гражданам, так и самому государству.

«Дачная амнистия — взаимовыгодный для государства и гражданина способ приведения в порядок земельно-правовых отношений. Государству оформление земельных и имущественных прав гражданина позволит увеличить собираемость налогов, а гражданину эта амнистия позволит в упрощённом порядке оформить свои права на землю и объекты недвижимости на ней», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Бабасов.

Ранее сообщалось, что около 8,9 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области по «гаражной амнистии» за первые девять месяцев текущего года.

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#права
#юрист
#адвокат
#дачная амнистия
#дача
#земля
#закон
#россия
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В подмосковных домах отремонтировали 7,3 тыс. козырьков и крылец подъездов
21 октября 2024, 19:03

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В многоквартирных домах Подмосковья с начала года отремонтировали более 7,3 тыс. выступающих конструкций входных групп. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Ремонт козырьков и крылец подъездов проводили по заявкам жителе. Содержание общедомового имущества собственников в надлежащем состояние – обязанность организаций коммунальной сферы. Ремонты крылец, ступеней и козырьков – работа УК. Перечисленные элементы имеют прямое отношение к безопасности людей, и упущения в содержании этих конструкций недопустимы», – отметили в пресс-службе.
В министерстве подчеркнули, что все ремонтные работы в МКД проходили под надзором инспекторского состава ведомства. Среди самых частых неисправностей, которые устранили специалисты, – повреждение цементных стяжек; разрушение ступеней крылец; дефекты покрасочного слоя и штукатурки.

Жителям региона напомнили, что для решения жилищно-коммунальных проблем можно оставить заявку по номеру 122*4. После отработки заявки искусственный интеллект сделает обратный звонок и получит подтверждение решения проблемы.

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#дома
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#управляющая компания
#подмосковье
#московская область
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Оксана Ероханова возглавила Сергиево-Посадский городской округ
21 октября 2024, 18:47

Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского г. о.

Оксану Ероханову избрали главой Сергиево-Посадского городского округа. Такое решение принято на очередном заседании Совета депутатов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Конкурс был объявлен 27 сентября. На заседании рассмотрели три кандидатуры: врип главы округа Оксаны Ерохановой, начальника территориального управления Пересвет Андрея Булкина и начальника территориального управления Краснозаводск Елены Савенковой. Кандидаты выступили перед депутатами с программными речами», – говорится в сообщении.
За Ероханову проголосовали 26 из 27 присутствовавших депутатов. Новая глава произнесла присягу и подписала постановлении о вступлении в должность.

Глава городского округа избрана на пять лет.

Ранее сообщалось, что Ероханова с 2014 года занимала должность начальника отдела по профилактике экстремизма, терроризма и защиты гостайны управления муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского района, руководила региональным мусорным оператором, работала на других постах.

В августе Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова. Его обвиняют во взяточничестве.

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#сергиев посад
#глава
#депутаты
#совет депутатов
#подмосковье
#московская область
#голосование
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Более 1,1 тыс. памятников промыли в Москве перед зимой
21 октября 2024, 18:38

Фото: iStock/yulenochekk

В Москве перед зимним периодом промыли более 1,1 тыс. памятников. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Провели последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тыс. Работы выполняются только при плюсовой температуре», — рассказал Бирюков.

Он уточнили, что каждый памятник промывают, используя специальные технологии, исходя из материала объекта и его общего состояния.

Кроме того, по его словам, памятники моют раз в месяц в период с апреля по октябрь. Однако объект сильно загрязнено, то его моют каждые две недели.

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#мкад
#памятники
#технологии
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Роскосмос обнаружил неопознанные объекты около отключившегося спутника Intelsat
21 октября 2024, 18:34

Фото: iStock/3DSculptor

Автоматизированная система зафиксировала порядка 20 неопознанных космических объектов около спутника Intelsat, который вышел из строя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Отмечается, что объекты были обнаружены накануне плоскости орбиты Intelsat-33e. В настоящее время специалисты уточняют параметры их орбит и уточняют координаты их расположения.

В госкорпорации подчеркнули, что зафиксировали объекты 20 октября. По подсчётам представителей Роскосмоса, их образование произошло 19 октября текущего года.

В корпорации добавили, что близко к точке стояния спутника располагаются российские аппараты связи «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», а также гидрометеорологический спутник «Электро-Л».

Напомним, что спутник Intelsat-33e запустили из Гвианского космического центра ракетой-носителем Ariane-5 25 августа 2016 года. Его использовали для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Среднем Востоке, Африке, Азии и Австралии.

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#роскосмос
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#россия
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Подмосковная тыква взяла гран-при Международного соревнования гигантских овощей
21 октября 2024, 18:29

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Тыква из Подмосковья массой более 210 кг завоевала гран-при Международного соревнования гигантских овощей «Тыквы Батл – АгроРекорд 2024». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Подмосковный овощ первенствовал в специальной номинации. Его вырастила на своем участке жительница Можайского городского округа Наталья Смирнова. Вес тыквы превышает 210 кг. Она стала самой большой и тяжёлой среди других представителей региона, участвовавших в конкурсе», – отметили в министерстве.
Как рассказала хозяйка, она вырастила тыкву-гигант, которую назвала «Валун», из семени, используя только органические удобрения.

Огородница использует семена тыквы для продажи. Вырученные средства планирует пожертвовать на благотворительную акцию «Доброе дело», в рамках которой оказывается помощь участникам спецоперации, жителям новых регионов, Курской и Белгородской областей. Акция организована при поддержке губернатора Московской области.

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#минсельхоз
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#можайск
#подмосковье
#московская область
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