Мэр Собянин: за десятилетие на ВДНХ отреставрировали 38 объектов культнаследия

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За десятилетие на ВДНХ отреставрировали 38 объектов культурного наследия из 49, пишет в своем Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.
«Среди них исторические павильоны, фонтаны, знаковые скульптуры и памятники, ландшафтные объекты. Сейчас ведем работы на шести объектах культурного наследия федерального значения», — сказано в публикации.Известно, что скоро завершится обновление восьмого павильона для юных натуралистов с одноименным названием. Отреставрирован павильон №67 советской печати. Кроме того, реставрационные работы ведутся в шестом павильоне «Химия».
Ранее сообщалось, какую территорию благоустроили и открыли в Щелкове. Уточнялось, что теперь там есть все необходимое, включая зоны для семейного отдыха.
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Никита Кротов