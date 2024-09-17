Новый портал «Свадьба в Подмосковье» обрёл популярность среди жителей региона

«Форумы «Управдом» проводятся во всех городских округах Подмосковья. График составляется муниципалитетами самостоятельно, но не реже 4 раз в год. Это в первую очередь способ взаимодействия с жителями. На форумах присутствуют как представители администрации, управляющих компаний, так и инспекторы нашего ведомства. Совместными усилиями в рамках мероприятия обсуждаются вопросы содержания домов и дворовых территорий. Также всегда принимаются предложения по оптимизации работы», — сообщил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Эдуард Сущенко.