Новый портал «Свадьба в Подмосковье» обрёл популярность среди жителей региона

Фото: Министерство социального развития Московской области
Летом 2023 года, объявленного Годом семьи в Московской области, был запущен специальный портал для будущих молодожёнов под названием «Свадьба в Подмосковье», сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Почти 35 тысяч браков зарегистрировали в Подмосковье с начала года. Напомню, что пары могут зарегистрировать брак не только в ЗАГСе, но и на выездных площадках. Для удобства будущих супругов мы создали портал с подробной информацией о лучших локациях региона для бракосочетания, которым уже воспользовались более 4 тысяч раз», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Подробную информацию можно узнать на портале «Свадьба в Подмосковье».Читайте также:
Жители Дубны впервые установили фонтан во дворе дома
На юге Москвы открылся GREMM-курорт с бассейном, СПА-центром и фудхоллом
Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Дайана Хусинова