Новый промышленный коворкинг открылся в Есипово

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
В Есипово запустили в эксплуатацию современный промышленный коворкинг. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В новом комплексе резиденты смогут получить полностью готовое помещение для ведения производственной деятельности.
Стоит отметить, что в коворкинге расположено более 30 блоков, которые предназначены для размещения складских помещений и производственных площадок.
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«Общий объем инвестиций в строительство и запуск третьей очереди промышленного коворкинга в формате «Подмосковье индастриал» составил порядка 800 млн рублей. На новой производственной площадке в Солнечногорском городском округе в ближайшее время будет открыто более 240 вакансий, в том числе не менее 30 для высококвалифицированных специалистов», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева