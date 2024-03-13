Новый промышленный коворкинг открылся в Есипово

Гуманитарная акция «Неделя добрых дел» проводится в школах Московской области с 11 марта, в рамках акции ребята плетут маскировочные сети, расписывают глазурью пряники и печенье, а также пишут письма бойцам СВО. Как объяснил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин, всё это отправят в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.