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Новый промышленный коворкинг открылся в Есипово

13 марта 2024, 10:36
Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Есипово запустили в эксплуатацию современный промышленный коворкинг. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В новом комплексе резиденты смогут получить полностью готовое помещение для ведения производственной деятельности.

«Общий объем инвестиций в строительство и запуск третьей очереди промышленного коворкинга в формате «Подмосковье индастриал» составил порядка 800 млн рублей. На новой производственной площадке в Солнечногорском городском округе в ближайшее время будет открыто более 240 вакансий, в том числе не менее 30 для высококвалифицированных специалистов», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



Стоит отметить, что в коворкинге расположено более 30 блоков, которые предназначены для размещения складских помещений и производственных площадок.

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#екатерина зиновьева
#коворкинг
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Польские наемники согласились вступить в «ЧВК Порошенко»
Польские наемники согласились на предложение пранкеров вступить в ЧВК Порошенко
13 марта 2024, 10:58

Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

Российские пранкеры Вован и Лексус, они же Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, убедили польских наемников вступить в вымышленную частную военную компанию бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Согласно выдуманной истории, Порошенко создает свою собственную частную военную фирму с высокими зарплатами и приглашает кандидатов на собеседование, пояснили пранкеры в своем Telegram-канале.

Один из польских офицеров и водолаз Майкл Киермач согласился стать инструктором в этой вымышленной организации. Он признался, что работал с украинскими военными в 73-м центре морских операций в Очакове. Однако он заявил, что не планирует участвовать в боевых действиях.

Второй поляк, Игорь Горняк, также согласился присоединиться к «ЧВК Порошенко» и выразил готовность сотрудничать с украинскими экстремистами.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Киев использовал иностранных наемников в попытках атаковать приграничные регионы России.

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#чвк
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Стройплощадку многопрофильной больницы в Балашихе обеспечили электричеством
13 марта 2024, 10:53

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Надёжное электроснабжение обеспечили для строительной площадки на улице Корнилаева в балашихинском микрорайоне Железнодорожный, где возводят многопрофильную областную больницу, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Для подключения стройплощадки к электросетям специалисты компании «Мособлэнерго» построили кабельную линию от трансформаторной подстанции ТП-5084. Протяжённость новой кабельной линии составила 200 метров», — говорится в сообщении.
Новое медучреждение станет одним из самых масштабных в Московской области. Там смогут получить помощь свыше 1100 пациентов от специалистов 26 профилей, включая кардиологов, урологов, травматологов, хирургов и пр.
Церемония закладки камня в фундамент будущей больницы состоялась 5 марта текущего года. Завершить строительство планируют в конце 2026 года.

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#больница
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Подмосковные школьники посвятили масленичную неделю помощи бойцам СВО
13 марта 2024, 10:22

Фото: пресс-служба правительства МО

Гуманитарная акция «Неделя добрых дел» проводится в школах Московской области с 11 марта, в рамках акции ребята плетут маскировочные сети, расписывают глазурью пряники и печенье, а также пишут письма бойцам СВО. Как объяснил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин, всё это отправят в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Школьники и волонтёры предложили посвятить эту масленичную неделю добрым делам. Они плетут маскировочные сети для наших бойцов, пишут им письма со словами поддержки, а также расписывают печенье и имбирные пряники. Все это мы с волонтёрами доставим «за ленточку», чтобы наши защитники почувствовали заботу и поддержку», — сказал Духин.
Он добавил, что «Неделя добрых дел» является частью большой акции «Доброе дело», которая была запущена по инициативе школьников Подмосковья в апреле 2022 года. Тогда ребята начали собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Вскоре к акции присоединились и другие жители региона. Всего с начала акции в регионе собрали более пяти с половиной тонн гуманитарных грузов.

О «Неделе добрых дел» рассказали её участники. Например, семиклассница Арина Анисимова из Королёва поделилась, что хочет сделать пряники для бойцов СВО как можно более красивыми. А восьмиклассница Василиса Абрамова из Лобни рассказала, что научилась плести маскировочные сети.

«Я считаю, что солдатам очень важна наша поддержка, она придает им уверенность и силы. Они чувствуют, что страна ими гордится», — сказала Василиса.
Директор красногорской школы №14 Наталья Грищук сообщила, что в акции участвуют не только ученики разных классов, но и их родители. А руководительница музея школы №1 в Орехово-Зуеве Татьяна Первощина рассказала, что их ребята пишут письма бойцам СВО не только во время акции, но и на постоянной основе.

Акция продлится до 15 марта. А так как она приходится на масленичную неделю, в программу вошли также мастер-классы по изготовлению блинов, которые проводят для школьников члены клуба «Активное долголетие».

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#вячеслав духин
#школьники
#гуманитарная помощь
#сво
#московская область
#подмосковье
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WADA признало невиновной тренера Валиевой в допинговом скандале
13 марта 2024, 10:15

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует возбуждать уголовное дело против тренера российской фигуристки Камилы Валиевой, Этери Тутберидзе, в связи с отсутствием прямых доказательств ее причастности к допинговому скандалу. Об этом сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли в интервью Apnews.
«Отсутствуют доказательства, прямо связывающие тренера с делом Валиевой по допингу», — подчеркнул Ниггли.
Он также выразил недовольство тем, что за допинг была дисквалифицирована именно Валиева, а не те лица, которые могли инициировать ее употребление. Президент WADA Витольд Банка также утверждает, что первоначальная инициатива о допинге не исходила от Камилы Валиевой.

Ранее фигуристку Камилу Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию в связи с нарушением антидопинговых правил. Это решение было принято Спортивным арбитражным судом (CAS) после обнаружения запрещенного препарата триметазидина в ее организме во время Олимпийских игр в Пекине. Валиева лишили всех полученных наград, и ей запретили участие в Олимпиаде до 2025 года.

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#президент
#допинг
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В Котельниках для школьников организовали урок по доврачебной помощи
13 марта 2024, 10:13

Фото: пресс-служба городского округа Котельники

В Котельниках в школе №1 для детей провели уроки по оказанию первой помощи. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Котельники.
На примерах правила по оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях проводил профессиональный инструктор тактической медицины, участник СВО с позывным Махно.

«Такие занятия проводятся регулярно во всех школах города. Ученики школы №1 сегодня не только приобрели новые знания, но и определились для себя, готовы ли они помогать другим, брать на себя ответственность за свою жизнь и жизнь других людей», — подчеркнули в пресс-службе городского округа.

Стоит отметить, что благодаря таким мероприятиям для школьников, дети смогут без паники быстро и правильно помочь человеку в разных ситуациях.

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#дети
#школы
#котельники
#школьники
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#сво
#первая помощь
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Российский военный получил восемь лет колонии за уклонение от службы
В Бурятии дали 8 лет военному, который больше года скрывался от службы
13 марта 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Zolnierek

К восьми годам колонии строгого режима суд приговорил военнослужащего из Бурятии, который больше года скрывался от службы. Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
По имеющейся информации, военный, не желая продолжать службу, оставил военную часть и нашел неофициальную работу. Кроме того, мужчина приобрел поддельное водительское удостоверение, которое позже предъявил правоохранителям.

Суд приговорил военнослужащего к восьми годам колонии. Кроме того, мужчине назначен штраф в размере 80 тысяч рублей.

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#бурятия
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Два объекта в Краснознаменске вошли в список всероссийского голосования по благоустройству
13 марта 2024, 09:53

Фото: iStock/Yarphoto

Две общественные территории, расположенные в городском округе Краснознаменск, вошли в список Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Жители Краснознаменска могут отдать голоса за один из следующих объектов: Комсомольский бульвар от дома №3 по Молодёжной улице до дома №4 по Октябрьской улице, сквер Победы на улице Победы», — говорится в сообщении.
Всероссийское голосование по благоустройству стартует 15 марта. Участие в нём смогут принять все жители Московской области старше 14 лет. В этом году с 15 по 17 марта проголосовать можно будет на избирательных участках, где будут проводиться выборы президента России.

Ранее сообщалось, что сего в этом году в список для голосования от Московской области вошли 220 объектов, включая две набережные, семь пешеходных зон, восемь парков и 203 сквера. Объекты, которые наберут больше всего голосов, войдут в план по благоустройству на 2025 год.

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Маск отреагировал на заявление Путина о применении ядерного оружия
13 марта 2024, 09:31

Фото: iStock/Gerasimov174

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с позицией президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия.
Издание Zerohedge привело слова российского лидера о том, что Россия будет готова применить ядерное оружие в том случае, если государство окажется под угрозой.

Миллиардер ответил на публикацию комментарием «Конечно».

Напомним, Владимир Путин в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву сообщил, что Россия действительно готова с технической точке зрения к ядерному противостоянию, однако в настоящее время нет оснований для его применения.

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#россия
#владимир путин
#интервью
#ядерное маск
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План «Ковёр» введён в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
13 марта 2024, 09:21

Фото: iStock/aapsky

Воздушная гавань Санкт-Петербурга временно не выпускает и не принимает самолеты, сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, в аэропорту введен план «Ковёр». Как правило, мера вводится для обеспечения безопасности полетов. Прежде такой план был объявлен из-за угрозы атаки БПЛА. В настоящее время информация о летательных объектах не поступала.

Прежде сообщалось, что система ПВО перехватила 25 БПЛА, выпущенных ВСУ по различным регионам страны. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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