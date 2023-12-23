В Севастополе Черноморский флот провел учения по ликвидации вражеских дронов

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Экипажи кораблей Черноморского флота провел отработку действий при отражении атак беспилотников противника на Севастополь.
Об этом сообщает Минобороны РФ. В сообщении ведомства сказано, что на кораблях ЧФ проведи учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя.
Во время тренировки военные отрабатывали действия по поиску, обнаружению и ликвидации вражеских дронов. Комплекс действий проводился техническими средствами и зенитным вооружением кораблей. Применялось стрелковое оружие и переносные зенитно-ракетные комплексы.
С начала СВО города Крыма регулярно подверглись атакам украинских беспилотников. 15 декабря над полуостровом за 2 часа было уничтожено 26 дронов.
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Во время тренировки военные отрабатывали действия по поиску, обнаружению и ликвидации вражеских дронов. Комплекс действий проводился техническими средствами и зенитным вооружением кораблей. Применялось стрелковое оружие и переносные зенитно-ракетные комплексы.
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Мария Фирсова