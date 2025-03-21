«Новый рекорд»: синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

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В предстоящие выходные в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление, температура выше климатической нормы и ясная погода. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. По ее информации, давление достигнет 766 миллиметров ртутного столба, а прошлый рекорд этого дня принадлежал 1943 году.
«В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в субботу ожидается минус 1–3 градуса, а в воскресенье — минус 2–4. Дневная температура в субботу при северо-восточном ветре будет на отметке 4–6 градусов выше нуля. А в воскресенье потеплеет до плюс 6–8 градусов», — поделилась синоптик в беседе с «Вечерней Москвой».Однако столь благоприятная погода ожидается далеко не по всей России. К примеру, в Кемеровской области в выходные ожидаются метели, гололедица, порывистый ветер и температура до -5 градусов, сообщает «Сiбдепо». Видимость временами может снижаться до 1000 метров.
«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях! Проверяйте тягу в дымоходах перед использованием газа. Номер вызова экстренных оперативных служб — 112», — приводят в издании сообщение экстренных служб.Читайте также:
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