Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о рекордно высоком давлении в выходные

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в выходные дни в столичном регионе ожидается рекордное повышение давления из-за мощного антициклона.
«И сегодня, и завтра давление повышенное, оно выше нормы на 6−8 миллиметров. Но уже в субботу оно будет примерно на 18 миллиметров выше нормы, а в воскресенье будет близко к рекордному значению. По расчётам наших моделей — 765 мм», — рассказал синоптик в беседе с RT.
Он также напомнил, что в 12 часов и 1 минуту по московскому времени будет весеннее равноденствие. С этого момента световой день начинает увеличиваться, а природа окончательно пробуждается.
Синоптик добавил, что в столице ожидается заметное повышение температуры до +10-15 °С.
При этом в пресс-службах маркетплейсов Wildberries и «Яндекс Маркет» рассказали Агентству городских новостей «Москва», что спрос на летнюю резину на маркетплейсах в 2025 году растет быстрее из-за раннего прихода потепления.
«В текущем году в связи с ранней весной мы наблюдаем повышенный спрос на летние шины уже в начале марта. По сравнению с 1–18 февраля за период 1–18 марта обороты показали значительный для такого короткого промежутка рост — на 20%», — сказали в пресс-службе Wildberries.
В пресс-службе «Яндекс Маркета» также отметили, что теплая погода ускорила старт сезонного спроса на летние шины.
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