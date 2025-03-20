Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о рекордно высоком давлении в выходные

В современном мире электронные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем их для работы, общения, развлечений и обучения. Однако, несмотря на все преимущества, неправильное использование зарядных устройств может привести к серьезным последствиям, включая пожары и поражения электрическим током.