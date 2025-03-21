Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

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Первый весенний месяц перешел за середину, и москвичам хочется знать, будут ли похолодания в ближайшее время?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что впереди — солнечные дни.
По его словам, скандинавский антициклон, который придет в Москву на выходных, станет подарком и поводом расслабиться.
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«Немного прохладный будет субботний день — с температурой около +5 градусов. А в воскресенье +8, +9 градусов. Хорошая солнечная мартовская классика», — поделился синоптик.
По его словам, скандинавский антициклон, который придет в Москву на выходных, станет подарком и поводом расслабиться.
«Антициклон достаточно быстро уйдет, первые два дня еще немножко погреет нас на западной своей периферии, а затем с юга поднимется заряженный влагой циклон. И дожди будут, но мы их ждем, они подпитают поля, половодья. Если их не будет, то начнется весенняя засуха, запасы влаги не слишком велики», — объяснил Шувалов.
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Анастасия Панченко