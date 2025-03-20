Весенний солнцеворот 21 марта: как пробудить удачу и гармонию в жизни, народные приметы

Фото: iStock/Muzka
В России 21 марта отмечают народный праздник Весенний солнцеворот, который символизирует приход весны и возвращение жаворонков. Этот день характеризуется равной продолжительностью дня и ночи.
Он также известен под названиями «Вербоносица», «Вербоносный день», «День весеннего равноденствия» и «Вешнее равноденствие». Название «Вербоносица» связано с тем, что к этой дате обычно начинает распускаться верба, которую наши предки считали магическим растением.
В этот день существует множество примет и традиций, укоренившихся в народной культуре. Более подробно о запретах и приметах читайте в материале «Радио 1».
Распространены были гадания с использованием печенья «жаворонка», где в тесто добавляли мелкие предметы с определенными значениями, предсказывая будущее.
Кроме того, в этот день раскрашивали яйца, нанося на них знаки, символизирующие землю, солнце и новую жизнь, что позже стало традицией на Пасху.
Также к дню весеннего равноденствия приурочивалась традиция приносить в дом ветки вербы, считавшейся защитницей от бытовых неприятностей и болезней. В то же время с вербой были связаны и суеверия о ее негативном воздействии, например, о том, что посадка вербы может привести к смерти человека.
Несмотря на это, верба использовалась и в лечебных целях: из ее коры готовили чаи и отвары для лечения различных заболеваний.
Это символизирует обновление жизни и начало нового этапа.
Приготовить праздничное блюдо
На Руси пекли блины, символизирующие солнце. Блины подавались с медом, вареньем или сметаной.
Украшать дом веточками вербы или березы
Эти растения считаются символами весны и обновления.
Запускать воздушных змеев
Этот обычай пришел из восточных культур и символизирует свободу и легкость.
Вода, освященная в этот день, считается особо чистой и целительной.
Разжигать костры
Костры служили символом очищения и изгнания злых духов.
Обновление гардероба
Весенний солнцеворот — отличный повод избавиться от старых вещей и приобрести новые.
Отправляться на природу
Прогулки на свежем воздухе заряжают энергией и поднимают настроение.
Забота о здоровье
Занятия спортом, правильное питание и уход за собой помогут сохранить здоровье и красоту.
2. Заниматься тяжелой физической работой. Лучше посвятить этот день отдыху и созидательным занятиям.
3. Брать взаймы.
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В этот день существует множество примет и традиций, укоренившихся в народной культуре. Более подробно о запретах и приметах читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень весеннего равноденствия — один из древнейших праздников человечества, который отмечают многие народы мира. В этот день Солнце пересекает небесный экватор, продолжительность дня становится равной продолжительности ночи. С древних времен этот праздник символизировал пробуждение природы после зимы и начало нового жизненного цикла.
Фото: iStock/Muzka
Приметы дняНа Весенний солнцеворот существовали разнообразные традиции и обряды. Например, выпекали фигурки из теста в виде птиц, которые подкидывали вверх, веря, что это привлечет счастье и благополучие.
Распространены были гадания с использованием печенья «жаворонка», где в тесто добавляли мелкие предметы с определенными значениями, предсказывая будущее.
Кроме того, в этот день раскрашивали яйца, нанося на них знаки, символизирующие землю, солнце и новую жизнь, что позже стало традицией на Пасху.
Также к дню весеннего равноденствия приурочивалась традиция приносить в дом ветки вербы, считавшейся защитницей от бытовых неприятностей и болезней. В то же время с вербой были связаны и суеверия о ее негативном воздействии, например, о том, что посадка вербы может привести к смерти человека.
Несмотря на это, верба использовалась и в лечебных целях: из ее коры готовили чаи и отвары для лечения различных заболеваний.
Фото: iStock/lisaaMC
Что можно делать 21 мартаВстречать восход солнца
Это символизирует обновление жизни и начало нового этапа.
Приготовить праздничное блюдо
На Руси пекли блины, символизирующие солнце. Блины подавались с медом, вареньем или сметаной.
Украшать дом веточками вербы или березы
Эти растения считаются символами весны и обновления.
Запускать воздушных змеев
Этот обычай пришел из восточных культур и символизирует свободу и легкость.
Фото: iStock/diane39Освящение воды
Вода, освященная в этот день, считается особо чистой и целительной.
Разжигать костры
Костры служили символом очищения и изгнания злых духов.
Обновление гардероба
Весенний солнцеворот — отличный повод избавиться от старых вещей и приобрести новые.
Отправляться на природу
Прогулки на свежем воздухе заряжают энергией и поднимают настроение.
Фото: iStock/gretanrk
Забота о здоровье
Занятия спортом, правильное питание и уход за собой помогут сохранить здоровье и красоту.
Что нельзя делать в этот день?1. Ругаться и ссориться. Негативные эмоции могут негативно сказаться на дальнейшем течении года.
2. Заниматься тяжелой физической работой. Лучше посвятить этот день отдыху и созидательным занятиям.
3. Брать взаймы.
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Дарья Осипова