Новый сезон премии «Экология — дело каждого» стартует 1 августа

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Детско-юношескую премию «Экология – дело каждого», посвящённую заботе об окружающим мире, проводит Росприроднадзор, приём заявок на участие в пятом сезоне премии начнётся 1 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
«Я хочу пригласить всех в пятый, юбилейный сезон, который стартует 1 августа. Участвуйте, приводите друзей, одноклассников, соседей. Расскажите нам, что вы думаете про экологию, что вы предлагаете. И вместе мы сделаем нашу планету чище и лучше», — сказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.Она добавила, что за четыре сезона проведения премии было получено около 200 тысяч заявок от соискателей из 78 стран мира.
Отмечается, что на конкурс прижимаются видеоролики, мультфильмы, фотографии и рисунки в нескольких номинациях, посвящённых экологии.
Следить за новостями проекта можно через официальную страницу премии в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канал eco_umka.
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