Новый школьный корпус на 550 учеников в Ступине откроют к 1 сентября

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школьную пристройку, рассчитанную на 550 мест, возводят в жилом комплексе «Новое Ступино», расположенном в селе Верзилово городского округа Ступино, ввести новый корпус в эксплуатацию рассчитывают к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время идёт устройство перехода между корпусами школы, завершаются фасадные работы, а внутри ведётся чистовая отделка помещений», — отмечается в сообщении.Площадь нового трёхэтажного корпуса составляет более 10,4 тыс. квадратных метров. Там расположены кабинеты, лаборантские, групповые ячейки для дошкольного отделения, медпункт, столовая с кухней, два спортивных зала, актовый зал и библиотечно-информационный центр.
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