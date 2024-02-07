В Люберцах завершилось строительство взрослой поликлиники

Фото: Наталья Лымарь
Взрослую поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену, построили на улице Лётчика Ларюшина в люберецком ЖК «Жулебино Парк», сейчас ведётся передача медучреждения в эксплуатацию, передаёт корреспондент Наталья Лымарь.
«В помещениях завершены все отделочные работы и завезено новое оборудование, мебель и оргтехника. (…) Сейчас мы вместе с представителями администрации городского округа и министерства здравоохранения проводим инвентаризацию», — рассказал заместитель директора по строительству компании «ПИК» Олег Устюжин.Поликлиника расположена на первом этаже жилого дома и в специальной пристройке. Здесь есть кабинеты терапевтов, различных специалистов, а также помещение для УЗИ-диагностики, прививочный кабинет и процедурная.
«Достраивается большой микрорайон — около 10 тысяч населения, увеличивается количество жителей и всего округа Люберцы, поэтому мы ставим в приоритет строительство социальных объектов – это детские сады, школы и поликлиники», — подчеркнул Малышев.
В 2023 году на территории ЖК «Жулебино Парк» была построена детская поликлиника и детский сад на 350 воспитанников. Ещё один такой детский сад должен появиться в текущем году. Кроме того, планируется открыть школу на 1500 учеников.
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Лев Каштанов