Новый символ для банкноты в 1 тыс. рублей выберут народным голосованием

Фото: пресс-служба Национального центра «Россия»
Два дня осталось до завершения онлайн-голосования за новый символ для банкноты номиналом 1 тыс. рублей. Принять в нём участие может каждый россиянин, сообщили в пресс-службе Национального центра «Россия».
Народное голосование за символы для банкноты, посвящённой Приволжскому федеральному округу, стартовало на площадке Национального центра «Россия» на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам Банка России. Проголосовать можно на сайте Банка России
Новый дизайн оборотной стороны банкноты 1 тыс. рублей планируют представить в будущем году
Народное онлайн-голосование продлится до полудня 12 декабря.
Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента России Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе.
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«Там представлено 25 объектов из регионов Приволжья - известные достопримечательности, памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия. Список составили эксперты Консультативного совета по банкнотам. Каждый участник может выбрать один объект. Символы, которые наберут наибольшее число голосов, будут использованы художниками Банка России и Гознака для разработки многоплановой композиции банкноты», – говорится в сообщении.
Новый дизайн оборотной стороны банкноты 1 тыс. рублей планируют представить в будущем году
Народное онлайн-голосование продлится до полудня 12 декабря.
Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента России Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе.
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Лора Луганская