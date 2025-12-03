SHOT: В Госдуме предложили вернуть пиво на футбольные стадионы
В Госдуме предложили вернуть продажу пива на футбольных стадионах.
Депутат от «Единой России» Евгений Ревенко в интервью SHOT отметил, что для многих зрителей выпить пару стаканчиков пенного во время матча — обычное дело. Он сослался на опыт чемпионата мира 2018 года, когда за время игры никто не успевал напиться.
В случае инцидентов система Fan ID поможет выявить и не допустить хулиганов на стадионы.
Ревенко подчеркнул, что разрешение продажи пива может привлечь больше болельщиков на матчи, что, в свою очередь, обеспечит дополнительный доход, необходимый для содержания стадионов, которые требуют значительных затрат.
