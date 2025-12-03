РКН ограничил доступ к Roblox в России

03 декабря 2025, 17:47

Baza: Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в России за экстремизм

Роскомнадзор ограничил доступ к игре Roblox в России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.