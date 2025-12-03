РКН ограничил доступ к Roblox в России
Роскомнадзор ограничил доступ к игре Roblox в России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Уточняется, что блокировку вызвало наличие материалов, пропагандирующих экстремизм и терроризм, а также призывы к насильственным действиям и пропаганде ЛГБТ*.
В ведомстве отметили, что мониторинг платформы неоднократно показывал, внутренняя система модерации не обеспечивает полную безопасность контента. В игровом пространстве присутствует много неподобающих материалов, которые могут негативно сказаться на духовно-нравственном развитии детей.
Ранее также сообщалось о масштабном сбое в приложении Roblox, которое широко используется школьниками.
