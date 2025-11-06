Москвичи хотели отравить тараканов и устроили взрыв в квартире

06 ноября 2025, 19:39

«360»: В московской квартире взорвался баллон с отравой для тараканов

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Москве жильцы многоквартирного дома хотели отравить тараканов и устроили взрыв в квартире. Об этом сообщает «360.ru».