Москвичи хотели отравить тараканов и устроили взрыв в квартире
«360»: В московской квартире взорвался баллон с отравой для тараканов
В Москве жильцы многоквартирного дома хотели отравить тараканов и устроили взрыв в квартире. Об этом сообщает «360.ru».
Инцидент произошел на юге столицы. В Орехово-Борисово, на улице Тамбовской, на десятом этаже произошла разгерметизация аэрозольного баллона, предназначенного для борьбы с насекомыми.
Согласно предварительной информации, никто из жильцов не пострадал. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в одном из домов ЖК «Левобережье» произошел взрыв, за которым последовал пожар. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
