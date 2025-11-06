Достижения.рф

В Москве на Афанасовском шоссе автомобиль Mercedes сбил насмерть пешехода

Фото: Istock/z1b

В Москве автомобиль Mercedes сбил пешехода. Подробности сообщает столичная Госавтоинспекция.



Трагический инцидент случился на Афанасовском шоссе. Мужчина переходил проезжую часть в месте, которое для этого не предназначено. В результате наезда иномарки пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

На место дорожно-транспортного происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты осмотрели территорию и зафиксировали все детали аварии. Позже они установят точные обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о ЧП на трассе в Тыве, где лобовое столкновение минивэнов привело к пяти жертвам.

Ольга Щелокова

