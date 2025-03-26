Выбитые зубы, секс с верблюдами и ВИЧ: на что готовы девушки на вечеринках шейхов в ОАЭ за 84 миллиона?

Фото: iStock/SHansche
Каждый год сотни девушек из бедных стран приезжают в Дубай в поисках легких денег, сталкиваясь с ужасными условиями. Дубай стал известен как эскорт-столица мира, где шейхи предпочитают развлекаться с иностранками.
Многие видят красивые фотографии девушек на фоне роскошных машин и небоскрёбов, но немногие знают о том, какой ценой достигается такая жизнь. Подробнее о кошмарных вечеринках в Дубае читайте в материале «Радио 1».
Российский видеограф Алекс Концов был осуждён за публикацию видео с обнажёнными девушками в Дубае, что привлекло внимание к тому, как шейхи заманивают моделей под предлогом роскошного отдыха и щедрых вознаграждений.
Обычно рекрутеры ищут девушек из бедных стран, включая СНГ, предлагая им «увлекательные» поездки с обещаниями анонимности и конфиденциальности.
На таких мероприятиях девушек заставляют участвовать в ужасных действиях с экскрементами, а также подвергают насилию, включая жестокие травмы. Название вечеринки связано со словом «potty», что означает «ночной горшок».
Девушек принуждают к участию в непристойных действиях с животными, такими как верблюды или ослы. Им выбивают зубы (с возможностью восстановления и компенсации — в лучшем случае), ломают конечности, позвоночник и ребра.
Её «работа» заключалась в том, чтобы участвовать в насильственных актах с двадцатью представителями дубайской знати одновременно, за что она получила внушительное вознаграждение по меркам Нигерии. В своих откровениях она рассказала, что подвергалась унижению, включая испражнения.
Лера отмечает, что шейхи часто имеют склонность к несовершеннолетним и не используют средства защиты от ВИЧ, заставляя девушек принимать гормональные противозачаточные препараты. Процесс приглашения в эскорт может занять от недели до шести месяцев — её собственное приглашение пришло через 14 дней.
Если девушка решит отказаться, это не станет концом света, просто двери в мир эскорта для неё закроются — и, возможно, это к лучшему. Однако стоит отметить, что о фетишах шейхов предупреждают далеко не всегда, что добавляет еще больше неопределенности в этот мрачный бизнес.
К сожалению, похоже, что именно на подобной вечеринке оказалась и Мария Ковальчук. Она отмечала свой день рождения в компании дубайских шейхов, и, вероятно, именно такой «подарок» ей преподнесли. С 11 марта связь с ней прервалась. Последний её звонок был маме, когда она сообщила, что двое незнакомых мужчин везут её куда-то. Модель отменила рейс в Таиланд, и спустя неделю её нашли в дубайской больнице с переломами ног и другими серьезными травмами. Она не может говорить, сейчас за её жизнь борются врачи.
Условия секс-рабства и участие в садистских практиках наносят серьезный ущерб ментальному здоровью, приводя к депрессии и потере желания жить. Это трагедия, которая затрагивает людей независимо от их происхождения и финансового положения.
Средняя стоимость услуг девушек из СНГ составляет примерно 50 тысяч долларов, что ближе к 4 миллионам рублей. Однако встречаются и случаи «демпинга», когда сумма снижается до 10 тысяч долларов, то есть около миллиона рублей.
Наибольшую ценность представляют американки и европейские женщины, за которых могут заплатить до миллиона долларов — это около 84 миллионов рублей. В некоторых случаях оплата осуществляется не деньгами, а дорогими аксессуарами, такими как сумочки.
Девушки, попадая в сферу услуг, иногда не осознают, на что идут, особенно если агентства не честны в своих предложениях. Многие из них сталкиваются с насилием и недоплатами, особенно африканки и женщины из СНГ. Важно помнить, что обвинять их в наивности или сочувствовать — это личный выбор каждого, но главное, чтобы никто из близких не оказался в подобной ситуации.
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*запрещён в РФ.
Эскортный бизнесС 2021 года проблема эскортного бизнеса в Дубае стала широко известна, когда СМИ начали публиковать истории девушек, попавших в эту ловушку.
Российский видеограф Алекс Концов был осуждён за публикацию видео с обнажёнными девушками в Дубае, что привлекло внимание к тому, как шейхи заманивают моделей под предлогом роскошного отдыха и щедрых вознаграждений.
Фото: iStock/SHansche
Обычно рекрутеры ищут девушек из бедных стран, включая СНГ, предлагая им «увлекательные» поездки с обещаниями анонимности и конфиденциальности.
Отвратительные развлечения«Порта Потти» — это вечеринка, на которой дубайские шейхи устраивают шокирующие и отвратительные развлечения. Хайп вокруг неё появился недавно, но первые приглашения зарубежным моделям начали рассылать ещё в 2016 году.
На таких мероприятиях девушек заставляют участвовать в ужасных действиях с экскрементами, а также подвергают насилию, включая жестокие травмы. Название вечеринки связано со словом «potty», что означает «ночной горшок».
Девушек принуждают к участию в непристойных действиях с животными, такими как верблюды или ослы. Им выбивают зубы (с возможностью восстановления и компенсации — в лучшем случае), ломают конечности, позвоночник и ребра.
Фото: iStock/Diamond Dogs
Секс с двадцатью мужчинамиДевушка из Нигерии поделилась шокирующей историей о том, как оказалась на «бирже» для удовлетворения экстравагантных желаний шейхов. По её словам, эти богатые мужчины, уставшие от повседневной жизни и недовольные своими женами, готовы платить любые суммы за исполнение своих самых безумных фетишей.
«Я была достаточно смелой, чтобы согласиться на это», — признаётся она.
Её «работа» заключалась в том, чтобы участвовать в насильственных актах с двадцатью представителями дубайской знати одновременно, за что она получила внушительное вознаграждение по меркам Нигерии. В своих откровениях она рассказала, что подвергалась унижению, включая испражнения.
Развлечения, которые выходят за рамки человеческого пониманияБлогерша из России, известная под псевдонимом Лера, считает, что для этих богатых мужчин девушки выступают своего рода «аниматорами», развлекающими их в самых необычных и порой жестоких формах. По её словам, такие «развлечения» выходят за рамки человеческого понимания — трудно представить, насколько нужно быть пресыщенным жизнью, чтобы утратить человеческий облик и увлекаться подобным.
Лера отмечает, что шейхи часто имеют склонность к несовершеннолетним и не используют средства защиты от ВИЧ, заставляя девушек принимать гормональные противозачаточные препараты. Процесс приглашения в эскорт может занять от недели до шести месяцев — её собственное приглашение пришло через 14 дней.
Если девушка решит отказаться, это не станет концом света, просто двери в мир эскорта для неё закроются — и, возможно, это к лучшему. Однако стоит отметить, что о фетишах шейхов предупреждают далеко не всегда, что добавляет еще больше неопределенности в этот мрачный бизнес.
Фото: iStock/VladOrlov
Оторванные волосы на полу, запёкшаяся кровь на матрасах, разорванная мебельИстория украинской модели Марии Ковальчук — это печальная и тревожная иллюстрация мрачной стороны гламурной жизни в Дубае. Девушки, попадающие в руки агентств, зачастую теряют свои права и становятся марионетками, жертвами садистских наклонностей богатых мужчин. Судьбы тех, кто становится жертвой насилия и не получает обещанной оплаты, остаются в тени, и можно только догадываться о том, насколько они трагичны. В «тёмном Интернете» можно найти ужасающие видео, показывающие издевательства и беспорядок, царящий после оргий — оторванные волосы на полу, запёкшаяся кровь на матрасах, разорванная мебель и отвратительный хаос вокруг.
К сожалению, похоже, что именно на подобной вечеринке оказалась и Мария Ковальчук. Она отмечала свой день рождения в компании дубайских шейхов, и, вероятно, именно такой «подарок» ей преподнесли. С 11 марта связь с ней прервалась. Последний её звонок был маме, когда она сообщила, что двое незнакомых мужчин везут её куда-то. Модель отменила рейс в Таиланд, и спустя неделю её нашли в дубайской больнице с переломами ног и другими серьезными травмами. Она не может говорить, сейчас за её жизнь борются врачи.
Мария Ковальчук (фото: Instagram*@ae3marylu)
Условия секс-рабства и участие в садистских практиках наносят серьезный ущерб ментальному здоровью, приводя к депрессии и потере желания жить. Это трагедия, которая затрагивает людей независимо от их происхождения и финансового положения.
Сколько можно заработать на Porta Potty в ДубаеДевушки, попавшие в сферу Porta Potty, зарабатывают разными способами. Анонимная нигерийка, общавшаяся с African Insider, смогла получить 40 тысяч долларов за два дня, что составляет около 3 миллионов рублей.
Средняя стоимость услуг девушек из СНГ составляет примерно 50 тысяч долларов, что ближе к 4 миллионам рублей. Однако встречаются и случаи «демпинга», когда сумма снижается до 10 тысяч долларов, то есть около миллиона рублей.
Наибольшую ценность представляют американки и европейские женщины, за которых могут заплатить до миллиона долларов — это около 84 миллионов рублей. В некоторых случаях оплата осуществляется не деньгами, а дорогими аксессуарами, такими как сумочки.
Фото: iStock/frantic00
Девушки, попадая в сферу услуг, иногда не осознают, на что идут, особенно если агентства не честны в своих предложениях. Многие из них сталкиваются с насилием и недоплатами, особенно африканки и женщины из СНГ. Важно помнить, что обвинять их в наивности или сочувствовать — это личный выбор каждого, но главное, чтобы никто из близких не оказался в подобной ситуации.
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*запрещён в РФ.
Дарья Осипова