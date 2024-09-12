Жителей Подмосковья приглашают принять участие в «Диктанте здоровья»

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Федеральная образовательная акция «Диктант здоровья» будет проходить в России с 16 по 21 сентября, принять в ней участие смогут все желающие старше 13 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Участники диктанта смогут проверить свои знания по правилам личной гигиены и здорового питания, профилактике заболеваний и санитарно-гигиеническим нормам», — говорится в сообщении.Диктант будет проходить как очно, так и в онлайн-режиме на сайте санщит.рус, участникам будет предложено ответить на 39 вопросов, из которых 36 основных и три — повышенной сложности.
В очном формате диктант будут писать 16 сентября старшеклассники во всех регионах России. Вопросы для них прочитают научные эксперты, а также знаменитости — актёры, блогеры, телеведущие и пр. Ответы проверят главы региональных управлений Роспотребнадзора.
По итогам диктанта участники получат грамоты и электронные сертификаты.
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