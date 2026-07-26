Новый вид обезьян выявили в одной стране

26 июля 2026, 12:11

В Конго обнаружили новый вид обезьян с оранжевыми губами Ликвели

Фото: iStock/Seregraff

В ДР Конго выявили новый вид обезьян — оранжевогубую Ликвели, известную как «трясунья ветвей». Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post.