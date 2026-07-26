Новый вид обезьян выявили в одной стране
В ДР Конго выявили новый вид обезьян — оранжевогубую Ликвели, известную как «трясунья ветвей». Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post.
Ярко-оранжевые пятна вокруг рта и носа, блестящая черная шерсть и плечи, похожие на плащ, являются отличительными чертами этого вида. Ему дали название Colobus congoenisis. Соавтор статьи в журнале PLOS One Джуниор Амбоко выбрал это имя, чтобы отметить природное наследие бассейна реки Конго, а также по той причине, что это первый примат, названный в честь самой ДР Конго.
Новый вид идентифицировала международная группа ученых из Флоридского атлантического университета и Йельского университета. Хотя обезьяну уже видели раньше — местные жители называли ее «Ликвели», а ученые сфотографировали в 2008 году, — ее не объявляли новым видом до публикации статьи 15 июля.
Фотографию 2008 года признали недостаточной для изучения: на ней не было видно всего животного. Обезьяну больше не встречали до 2018 года, когда полевому исследователю Жан-Пьеру Капале удалось сделать новые снимки. С 2018 по 2022 год зафиксировали 114 полевых наблюдений за этими приматами. Исследователи описали их как спокойных и бдительных.
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