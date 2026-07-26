Россиянка украла миллион рублей у отца, чтобы заплатить гадалке за приворот

26 июля 2026, 10:26

Жительница Нижегородской области украла миллион рублей у отца ради услуг гадалки

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Жительницу Нижегородской области осудили за кражу одного миллиона рублей у своего отца. Она хотела оплатить услуги гадалки в надежде наладить отношения с возлюбленным, сообщает РИА Новости.