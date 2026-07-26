Россиянка украла миллион рублей у отца, чтобы заплатить гадалке за приворот
Жительницу Нижегородской области осудили за кражу одного миллиона рублей у своего отца. Она хотела оплатить услуги гадалки в надежде наладить отношения с возлюбленным, сообщает РИА Новости.
Женщина работала сотрудницей ПВЗ и во время смены увидела в соцсетях объявление об услугах гадалки. Первый сеанс обошелся ей в четыре тысячи рублей, последующие консультации стоили значительно дороже. Россиянка приехала с ночевкой к бабушке, дождалась, пока та уснет, и забрала из дома деньги, которые там хранил отец.
Около 700 тысяч рублей женщина потратила на услуги гадалки. Остальные средства ушли на аренду автомобиля Lada Kalina за 70 тысяч рублей, покупку мобильного телефона и товаров для троих детей. Мужчина обнаружил пропажу вскоре после кражи, подозрение сразу пало на дочь. Женщина призналась и пообещала вернуть деньги, однако через две недели средства так и не поступили, после чего отец обратился в полицию.
Фигурантка примирилась с отцом и полностью возместила ущерб, поэтому потерпевший попросил суд не назначать строгое наказание. Суд признал женщину виновной и приговорил к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком. Отношения с молодым человеком, ради которых она обращалась к гадалке, в итоге так и не сложились.
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