Врач предупредила о разрушительном влиянии одной рюмки алкоголя на мозг

26 июля 2026, 11:55

Нарколог Калюжная: даже одна рюмка алкоголя снижает когнитивные способности

Фото: iStock/Narong KHUEANKAEW

Даже одна рюмка алкоголя негативно сказывается на когнитивных способностях. Об этом заявила психиатр-нарколог, основательница «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная.





По ее словам, которые приводит Lenta.ru, всего одна рюмка снижает скорость реакции и качество принятия решений на несколько часов. Даже небольшие дозы алкоголя негативно влияют на зоны мозга, отвечающие за самоконтроль, планирование и анализ последствий. Врач призвала после бокала вина, выпитого за ужином, не садиться за руль и не подписывать важные документы.



Специалист подчеркнула, что при частом употреблении алкоголя мозг физически уменьшается в объеме, особенно сильно страдают кора и лобная зона. Это приводит к ухудшению памяти и снижению способности быстро учиться новому. У некоторых людей в возрасте 40-50 лет развивается алкогольная деменция — состояние, похожее на старческое слабоумие.



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