Новый водовод в Люберцах запустят в августе, чистую воду получат более 65 тысяч жителей

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Строительство водовода ведётся в посёлке Томилино городского округа Люберцы, в настоящее время его готовность составляет 70%. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Глава региона отметил, что создание водовода в Томилине является первым этапом масштабных работ, соглашение о производстве которых Московская область подписала с Мосводоканалом в 2021 году.
Длина водовода составит 5 километров, он свяжет посёлок Томилино с жилыми комплексами «Томилино-1» и «Томилино-2», «Жилино-1», «Жилино-2» и «Жилино-3», ЖК «Тройка РЭД», а также с коттеджным посёлком Прерий. Чистую московскую воду получат около 65 с половиной тысяч человек.
На втором этапе строительства новый водовод продлят ещё на два километра — до посёлков Октябрьский и Мирный. Его планируют сдать в эксплуатацию к весне 2025 года, чистую воду получат ещё 22 тысячи местных жителей.
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«Хочу, во-первых, поблагодарить вас за выполнение сроков, во-вторых, за слаженность действий. (…) Первый этап завершим уже в августе этого года, после чего положительные изменения почувствуют 65 тысяч жителей Томилина», — сказал Воробьёв.
На втором этапе строительства новый водовод продлят ещё на два километра — до посёлков Октябрьский и Мирный. Его планируют сдать в эксплуатацию к весне 2025 года, чистую воду получат ещё 22 тысячи местных жителей.
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Лев Каштанов