В Дзержинском в 2025-26 годах проведут капремонт теплосетей и сетей водоснабжения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Модернизация системы ЖКХ Дзержинского стала одной из главных тем время рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с временно исполняющим полномочия главы муниципалитета Андроником Паком.
«Важная тема – это тепло- и электроснабжение. Сейчас мы делаем комплексный аудит всех округов. Прошу вас также посмотреть – в случае, если нужны какие-то дополнительные ресурсы, мы их предоставим», – пообещал губернатор.Как рассказал Пак, в городском округе Дзержинский на 2025-2026 годы запланированы капремонт теплосетей и сетей водоснабжения, а также реконструкция водозаборных узлов №1 и 3. А в 2026-м приступят к обновлению канализационного коллектора.
В конце года планируется запустить производство флаконов для лекарственных средств «Серверк», а в 2025-м – начать серийное производство оптико-электронных приборов контроля для промышленных и производственных предприятий «Аргус-НВ».
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Лора Луганская