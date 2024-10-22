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Новый железнодорожный переход в Люберцах обеспечит безопасность 10 тыс. жителей

22 октября 2024, 21:53
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Запуск разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково обеспечит безопасность 10 тыс. жителей ближайших районов Люберец. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Переход соединит Новый проспект и 1-ю Первомайскую улицу. Сейчас продолжается его строительство. Специалисты проводят устройство опор и башен-сходов. Они также приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролётного строения.
«Строительство нового пешеходного перехода через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково в Люберцах начали в этом году. С 2019-го на этом участке зафиксировали семь смертельных случаев, поэтому он крайне необходим. Его строительство позволит обеспечить безопасный и комфортный путь через железную дорогу для более чем 10 тыс. жителей близлежащих районов», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.


Открыть переход планируют в III квартале 2025 года.

Как напомнили в министерстве, согласно новым стандартам, надземный переход будет полностью остеклён, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп населения.

Ширина пролётного строения составляет 4 м. Пропускная способность перехода превысит 6,7 тыс. человек. Прилегающую территорию благоустроят.

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#московская область
В подъездах Подмосковья с начала года более 3,7 тыс. раз ликвидировали вредителей
22 октября 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В подмосковных подъездах с начала года решили свыше 3,7 тыс. задач по ликвидации грызунов и насекомых‑вредителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Дезинсекция и дератизация мест общего пользования – обязанность управляющей организации. С начала года в многоквартирных домах Подмосковья коммунальщики под контролем инспекторов министерства отработали 3,7 тыс. заявок жителей по ликвидации грызунов и насекомых в подъездах. Это позволило не допустить размножения вредителей и обеспечить безопасность жильцов», – отметили в ведомстве
Жителям напомнили, что, если в местах общего пользования завелись вредители, следует обращаться в свою управляющую организацию. Если же УК бездействует, нужно связаться с территориальными отделами министерства.

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18 жителей Подмосковья пришли на приём к омбудсмену Фаевской
22 октября 2024, 21:06

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

18 жителей Московской области обратились во время личного приёма к уполномоченному по правам человека в регионе Ирине Фаевской. Люди приехали из городских округов Коломна и Чехов, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«В основном жителей волнуют вопросы ЖКХ, здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения, доступной среды для людей с ограниченными возможностями и другие. Всем заявителям дали разъяснения. По большинству вопросов приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», – рассказала Фаевская.
Обратиться к уполномоченному можно по телефону 7 (498) 602-32-20. Другой вариант – написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru, прикрепив документы, подтверждающие нарушение прав. Возможно также заполнить форму на сайте.

Жители также могут записаться на дистанционное консультирование на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

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#московская область
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Около 45 тыс. подмосковных юбиляров получили в этом году подарки
22 октября 2024, 20:30

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Порядка 45 тыс. жителей Московской области, достигших возраста 80 лет, с начала года получили особые подарки, приуроченные к их юбилейным годовщинам.
Об этом сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
«С начала 2024 года порядка 45 тыс. долгожителей нашего региона отпраздновали свои знаменательные даты и получили памятный подарок от губернатора», – отметил Кирюхин.
Как рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона, все юбиляры получили жостовские подносы, изготовленные мастерами вручную.

Кроме того, пенсионеры, достигшие возраста 90 лет, получают в дополнение к основному подарку павловопосадский шерстяной платок и шуйский плед. Около 200 пенсионеров отпраздновали столетие. В знак особого внимания к этому событию им также выплатили по 5 тыс. рублей.

Юбилейный подарок доставляется на адрес проживания в день рождения или в другой удобный для юбиляра день.

Пенсионеры получают подарочный набор проактивно. Но если юбиляр недавно переехал в Подмосковье, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.

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#социальная поддержка
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Очередную выездную администрацию в Жуковском проведут в школе-новостройке
22 октября 2024, 20:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском в пятницу, 25 октября, состоится встреча с жителями города в формате выездной администрации. Она пройдет в школе-новостройке №10, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На встрече планируется обсудить новую схему движения в микрорайоне №5, строительство дороги между улицами Гризодубовой и Анохина. Жители города смогут задать любые интересующие их вопросы и оставить письменные обращения», – сказали в администрации.
Встреча пройдёт по адресу: ул. Левченко, д. 7. Начало – в 17.00.

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Ветврач Шеляков объяснил опасность покупки одежды для питомцев онлайн
Ветврач Шеляков предостерёг от покупки одежды для питомцев онлайн
22 октября 2024, 20:06

Фото: iStock/Mariana Mikhailova

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что одежду для питомца лучше не покупать онлайн, так как ошибка в размерах грозит животному дискомфортом.
Он отметил, что при покупке одежды для питомца лучше её примерять.

«Любую одежду желательно всегда примерять, так как малейшая неточность в подборе размера может дискомфортно сказаться на питомце. Поэтому покупки онлайн я бы не рекомендовал. Стоит обратить внимание, что различные цветочки, блестки на одежде питомца — это декор. Важно, чтобы все декоративные элементы должны быть только на внешней стороне ткани», — отметил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявлял, что два питомца в доме — это двойная ответственность.

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#животные
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Долгожданная дорога свяжет улицы Гризодубовой и Анохина в Жуковском
22 октября 2024, 19:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Глава Жуковского Борис Аубакиров провел срочную выездную администрацию по вопросу строительства дороги, связывающей улицы Гризодубовой и Анохина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Собравшиеся жители задали множество вопросов, связанных с реализацией проекта.
«Постарался подробно ответить на каждый вопрос. Эта дорога должна была появиться ещё в середине 1990-х годов, когда шла застройка микрорайона №5. Сегодня благодаря поддержке правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьёва этот долгожданный проект наконец-то будет реализован», – сказал Аубакиров по итогам встречи.
Он добавил, что между двумя улицами появится двухполосная двусторонняя дорога с парковочными местами и удобным тротуаром.

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#андрей воробьёв
#жители
#выездная администрация
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Хозяин коз из Южного Бутово раскрыл, что намерен делать после решения суда
Хозяин коз из Южного Бутово признался в готовности продать своих животных
22 октября 2024, 19:34

Фото: iStock/Andrey Kanyshev

Житель московского района Южное Бутово Валерий Аникеев, чьи козы уже несколько лет пасутся без присмотра в городе, заявил, что готов продать животных, если на них найдётся покупатель.
Так он прокомментировал решение Зюзинского районного суда столицы, обязывающее Аникеева огородить территорию для выпаса забором и установить для животных антибактериальные ванночки.

«Я с удовольствием отдам, если кому надо. Пусть заплатят деньги и возьмут. Они просят сделать место, где можно выгуливать коз и построить забор, чтобы дикие звери не забегали во двор. Против львов, которые на улице бегают. Но сначала пусть опишут, какие львы? Проект пусть сделают, а то я же не знаю, против каких хищников забор делать», — отметил в беседе с Газета.ру Аникеев.

Ранее в столичном районе Южное Бутово козлы устраивали побоище прямо на капоте припаркованного автомобиля Volkswagen Passat CC.

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#москва
#суд
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Диетолог Дианова раскрыла неожиданную пользу орехов
Диетолог Дианова: бразильский орех помогает бороться против рака
22 октября 2024, 18:55

Фото: iStock/Yingko

22 октября считается Днем орехов. Праздник посвящен питательному, полезному и вкусному продукту, вокруг которого ходит множество мифов.
Врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» призвала употреблять орехи на ежедневной основе.
«Орехи и семена — растительный продукт, которых нам в рационе всегда не хватает. Все современные рекомендации, куда ни тки, говорят о том, что растительная пища должна преобладать. Орехи — источник белка, клетчатки, жиров. Это дарит нам долголетие. Грецкие орехи оказывают положительное влияние на мозг в плане профилактики заболеваний Альцгеймера. Бразильский орех — источник селена, который помогает бороться против рака и против старения кожи. Фисташки (пресные) положительно влияют на сердечно-сосудистую систему», — объяснила эксперт.

По ее словам, орехи — это кладезь таблицы Менделеева, однако важно соблюдать нормы употребления.
«Все говорят, что среднее - 20-30 грамм в день. Но я считаю, что 30 — многовато, потому что каждый орех имеет разный размер. Чтобы не нервничать из-за граммов, можно считать штучно. Например, женская норма миндаля за один прием пищи — 10 штук, а мужчинам — 15. Это верхний потолок», — сказала диетолог.

Она добавила, что орехи — это удобный перекус, а если к нему добавить фрукт или сухофрукт, то будет еще и сбалансированный.

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Наталью Козлову избрали главой Волоколамского городского округа
22 октября 2024, 18:32

Фото: пресс-служба Волоколамского г. о.

Наталья Козлова стала главой Волоколамского городского округа. Такое решение было принято на заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе его администрации. Ранее Козлова исполняла полномочия главы.
На должность, помимо неё, претендовали ещё три кандидата. Это первый заместитель главы городского округа Анна Агапова, заместитель главы Алексей Шевченко и индивидуальный предприниматель Андрей Аладинский. По результатам открытого голосования совет единогласно принял решение поддержал Козлову. Она избрана сроком на пять лет.
«Быть главой доблестного, процветающего Волоколамского городского округа – большая честь. Уверена, что совместная работа с депутатами и жителями сделает наш край ещё лучше, комфортнее и красивее. Мы с коллегами и с некоторыми депутатами прошли уже немалый путь в плодотворной работе, направленной на развитие округа. Считаю, что у нас сформировалась достойная профессиональная команда, на которую всегда можно положиться», – сказала Наталья Юрьевна.
Она поблагодарила депутатов за доверие и честь.

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