Новый железнодорожный переход в Люберцах обеспечит безопасность 10 тыс. жителей

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Запуск разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково обеспечит безопасность 10 тыс. жителей ближайших районов Люберец. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Переход соединит Новый проспект и 1-ю Первомайскую улицу. Сейчас продолжается его строительство. Специалисты проводят устройство опор и башен-сходов. Они также приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролётного строения.
Открыть переход планируют в III квартале 2025 года.
Как напомнили в министерстве, согласно новым стандартам, надземный переход будет полностью остеклён, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп населения.
Ширина пролётного строения составляет 4 м. Пропускная способность перехода превысит 6,7 тыс. человек. Прилегающую территорию благоустроят.
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«Строительство нового пешеходного перехода через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково в Люберцах начали в этом году. С 2019-го на этом участке зафиксировали семь смертельных случаев, поэтому он крайне необходим. Его строительство позволит обеспечить безопасный и комфортный путь через железную дорогу для более чем 10 тыс. жителей близлежащих районов», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Открыть переход планируют в III квартале 2025 года.
Как напомнили в министерстве, согласно новым стандартам, надземный переход будет полностью остеклён, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп населения.
Ширина пролётного строения составляет 4 м. Пропускная способность перехода превысит 6,7 тыс. человек. Прилегающую территорию благоустроят.
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Лора Луганская