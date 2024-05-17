Новый ЖК «Новая Алексеевская роща» строится в Балашихе

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковье возводят ЖК «Новая Алексеевская роща». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На данный момент ведутся работы в корпусах №1, №2, №3, №4.
Также на территории строится парковка на 500 машино-мест.
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«В корпусе 1 завершены разработка котлована, устройство бетонной подготовки и гидроизоляции, в корпусе 2 завершено устройство фундаментной плиты и гидроизоляции и начаты работы по устройству перекрытия цокольного этажа. Третьем корпусе завершили подготовительные работы, разработка котлована и устройство бетонной подготовки. Продолжаются работы по устройству гидроизоляции. В корпусе 4 полностью завершены работы по разработке котлована, устройству бетонной подготовки и гидроизоляции. Ведется устройство фундаментной плиты», — поделились в пресс-службе.
Также на территории строится парковка на 500 машино-мест.
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Мира Полтева