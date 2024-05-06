Строительство детсада на 560 мест в Люберцах завершат осенью 2025 года

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детский сад, рассчитанный на 560 воспитанников, возводят на Проектируемом проезде № 4037 в Люберцах, в настоящее время на объекте ведётся обустройство фундамента, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас рабочие армируют и бетонируют фундаментную плиту и вертикальные конструкции и устраивают наружные инженерные сети. На объекте задействовано 50 человек, используется три единицы техники», — говорится в сообщении.Завершить строительство и вести новый детский сад в эксплуатацию планируется осенью будущего года.
В здании предусмотрены групповые ячейки с игровыми комнатами и спальнями, столовая с кухней, залы для физкультуры и музыки, помещение для творческих занятий, медпункт и прачечная. Общая площадь детского сада составит свыше 8,2 тыс. квадратных метров.
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