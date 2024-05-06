Строительство детсада на 560 мест в Люберцах завершат осенью 2025 года

Следите за нашими новостями в удобном формате

Детский сад, рассчитанный на 560 воспитанников, возводят на Проектируемом проезде № 4037 в Люберцах, в настоящее время на объекте ведётся обустройство фундамента, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.