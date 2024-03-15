Новый ЖК «Тетрис» строится в городском округе Красногорск

Видеокамеры установлены более чем на 2,6 тыс. избирательных участков Московской области. О том, как устроено видеонаблюдение, рассказал член общественной палаты региона Александр Макаров, ответственный за компьютерное наблюдение в Центре общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Одинцове, передаёт корреспондент «Радио 1».