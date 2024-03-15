Новый ЖК «Тетрис» строится в городском округе Красногорск

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В городском округе Красногорск возводят ЖК «Тетрис». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На сегодняшний день производится облицовка домовых фасадов финишными материалами.
Стоит отметить, что в жилом комплексе будут возведены 9 ярких многоэтажек, школа и детсад. Также на территории будет обустроена специальная зона внутреннего двора с площадкой для детей.
Читайте также:
Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в Климовске начнётся летом
В Балашихе продолжается строительство жилого комплекса «Пехра»
Строительство детского медцентра в Красногорске вышло на финишную прямую
«В девятой башне строители устанавливают на вентилируемом фасаде разноцветные металлокасеты, которые создают яркий и неповторимый облик жилого комплекса. Параллельно на стенах башни монтируется утеплитель и фасадная подсистема. Полностью завершить работы по девятой башне планируется в сентябре 2024 года. Полным ходом идет строительство и трех остальных домов второй очереди «Тетриса», — поделились в пресс-службе.
Читайте также:
Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в Климовске начнётся летом
В Балашихе продолжается строительство жилого комплекса «Пехра»
Строительство детского медцентра в Красногорске вышло на финишную прямую
Мира Полтева