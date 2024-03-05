Строительство детского медцентра в Красногорске вышло на финишную прямую

Фото: пресс-служба правительства МО/Виталий Ватулин
«Сделаем всё, чтобы открыть первый детский госпиталь 1 июня 2024 года. Построили мы его достаточно быстро. Наша задача – обеспечить качественное высокотехнологичное медицинское обслуживание», — сказал Воробьёв.Клинический центр в Красногорске станет головным учреждением подмосковной педиатрии, помощь здесь смогут получать каждый год около 14-15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов страны.
«Я хотела бы поблагодарить вас всех за такой грандиозный объект. (…) Мне очень приятно видеть, что главврач находится на стройплощадке. Вы должны знать все, что происходит, и понимать, как это будет функционировать», — отметила Татьяна Голикова.В свою очередь, главный врач будущего детского медицинского центра Татьяна Шаповаленко отметила, что строительство вышло на финишную прямую: ведётся монтаж операционного и реанимационного блоков, рабочие приступают к монтажу тяжёлого медицинского оборудования — МРТ и КТ. Продолжается формирование медицинского штата.
«Сейчас мы набрали уже практически 75% всего медперсонала. И все они, а это больше 800 человек, очень ждут открытия больницы, готовы принимать наших маленьких пациентов», — подчеркнула Шаповаленко.Мощность больницы составит 420 коек. Предусмотрено функционирование 14 стационаров, 27 операционных, отделений реанимации на 42 койки, а также консультативно-диагностический центр на 300 посещений за смену. В современном медицинском центре врачи смогут проводить сложные операции на сердце и мозге, а также лечить пациентов с тяжёлыми патологиями опорно-двигательного аппарата.
Строительство больницы было начато в мае 2021 года. Старт работам дали Татьяна Голикова и Андрей Воробьёв.
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