В Балашихе продолжается строительство жилого комплекса «Пехра»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В городском округе Балашиха строят современный жилой комплекс «Пехра». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В ЖК «Пехра» идет установка монолитных плит в первом корпусе и выполняются работы по устройству гидроизоляции еще в двух корпусах.
Стоит отметить, что строящийся жилой комплекс находится в 8 км от МКАДа. Всего в ЖК уже построено 6 корпусов на 4978 квартир, три детских сада,а также две поликлиники и школа искусств.
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«Также строится четырехполосный автомобильно-пешеходный мост через реку Пехорку в ЖК «Пехра». На объекте выполнены свайные работы, ведутся работы по монолиту. Ввод моста в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года», — добавили в пресс-службе министерства.
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Мира Полтева