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В Балашихе продолжается строительство жилого комплекса «Пехра»

14 марта 2024, 10:05
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В городском округе Балашиха строят современный жилой комплекс «Пехра». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В ЖК «Пехра» идет установка монолитных плит в первом корпусе и выполняются работы по устройству гидроизоляции еще в двух корпусах.

«Также строится четырехполосный автомобильно-пешеходный мост через реку Пехорку в ЖК «Пехра». На объекте выполнены свайные работы, ведутся работы по монолиту. Ввод моста в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года», — добавили в пресс-службе министерства.


Стоит отметить, что строящийся жилой комплекс находится в 8 км от МКАДа. Всего в ЖК уже построено 6 корпусов на 4978 квартир, три детских сада,а также две поликлиники и школа искусств.

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#балашиха
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Умерла руководитель Театра классического балета Наталья Касаткина
14 марта 2024, 10:06

Фото: istockphoto/abezikus

В Москве на 90-м году жизни скончалась экс-руководитель Театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталья Касаткина. Смерть наступила в ночь на 14 марта.
О кончине известной балерины сообщила РИА Новости её помощница Валентина Бурьянова. Информация о дате прощания и месте похорон появится позже.

Наталья Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году она закончила Московское хореографическое училище. С 1954 по 1976 год танцевала в Большом театре. Касаткина была ведущей исполнительницей партий Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, Индийской куклы в "Щелкунчике» Петра Чайковского и других известных постановках.

С 1960-х годов она работала в творческом союзе со своим мужем также знаменитым танцовщиком и балетмейстером Владимиром Васильевым. С 1977 года супруги были художественными руководителями ансамбля «Классический балет», а с 1992 года возглавляли Государственный театр классического балета.

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Более 600 дольщиков проблемного ЖК «Малая Истра» получили ключи от квартир
14 марта 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Участники долевого строительства жилого комплекса «Малая Истра» в деревне Высоково округа Истра получили уже более 600 ключей от своих квартир, передача долгожданной недвижимости собственникам продолжается, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Выдано уже 636 ключей. Всего новосёлами станут 727 семей», — отмечается в сообщении.
Строительство жилого комплекса, включающего по плану 17 многоквартирных домов, началось в 2014 году. Завершить возведение первой очереди и передать квартиры дольщикам застройщик ООО «Компания Промсервис» должен был в середине 2018 года, однако с обязательствами не справился. Проверка, которую в 2019 году провёл областной Главгосстройнадзор из-за низких темпов строительства, выявила хищение вложенных дольщиками средств.

В 2021 году было принято решение достроить восемь домов первой очереди, а остальным дольщикам выплатить компенсацию. Право на достройку получил Фонд защиты прав участников долевого строительства. В итоге дома достроили и ввели в эксплуатацию в ноябре прошлого года.

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#истра
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#минжилполитики мо
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В Подмосковье построят школу на 1100 мест в «Квартале Ивакино»
14 марта 2024, 09:43

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Новая современная школа будет построена в городском округе Химки. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новая школа будет четырехэтажной с двусветным актовым залом и большим библиотечным центром.

«Ученики будут обучаться в универсальных и специализированных кабинетах с лаборантскими. В здании предусмотрены помещения для групп продленного дня, кабинет технологии, мастерские, медицинский блок с процедурной, а также помещение охраны и ряд административных и хозяйственных помещений. Занятие физкультурой будут проходить в двух спортивных залах на втором этаже», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, на территории школы также оборудуют спортивную зону с площадками для разных видов спорта, беговые дорожки и зоны отдыха. Стоит отметить, что реализация проекта запланирована на второй квартал 2026 года

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#подмосковье
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Подмосковных водителей предупредили о заторах на 16 трассах в сторону Москвы
14 марта 2024, 09:40

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Средняя загруженность подмосковных дорог по ситуации на утро четверга, 14 марта, составляет четыре балла, при этом на десяти шоссе и шести федеральных трассах наблюдаются затруднения при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Проезд в сторону Москвы затруднён на следующих шоссе: Носовихинское, Ленинградское, Щёлковское, Киевское, Пятницкое, Варшавское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Новорязанское. Кроме того, заторы фиксируются на трассах: М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — отмечается в сообщении.
Водителей просят не ослаблять внимание за рулём, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость, а также заранее притормаживать перед пешеходными переходами.

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Выгнавшая ветерана СВО владелица кафе в Подмосковье сбежала из России
14 марта 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Wirestock

Владелица кофейни в Подмосковье, которая выгнала из своего заведения участника специальной военной операции, сбежала из России. Она эмигрировала в Грузию.
В феврале нынешнего года хозяйка кафе из подмосковных Люберец Алёна Полякевич написала в социальных сетях, что ей пришлось выгнать из заведения участника спецоперации, потому что он якобы «плохо себя вёл», напоминает «МК». Общественники написали на неё коллективное заявление и попросили правоохранителей проверить женщину на предмет спонсирования ВСУ. По итогу владелицу кафетерия оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

В начале марта Полякевич сообщила в своём телеграм-канале, что переехала в Грузию. Она написала, что «у любой гордости есть последствия», поэтому ей пришлось уехать за пределы своей «любимой страны». Предпринимательница рассказала, что устроилась работать в кафе, открыла счёт в грузинском банке и сняла квартиру.

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Началась регистрация на соревнования среди молодежи в области инновационных технологий
14 марта 2024, 08:53

Фото: iStock/dusanpetkovic

Открылась регистрация на соревнования, направленные на цифровую трансформацию социальной сферы России. Мероприятие проводит АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
Принять участие в соревнованиях могут студенты и выпускники в возрасте от 18 до 35 лет.

В рамках мероприятия участники будут совместно работать с ИТ-специалистами. Также будет осуществляться взаимодействие конкурсантов с представителями из различных сфер, в том числе: инженерии, медицины, дизайна, маркетинга, спорта и т.д.

Более подробно ознакомиться с правилами проведения мероприятия и оставить заявку на участие в соревновании можно на этом сайте.

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Путин обратился к россиянам в преддверии выборов
14 марта 2024, 07:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны в преддверии выборов и призвал всех проголосовать.
«Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов», — обратился глава государства к россиянам.

Он подчеркнул, что выборы являются очень важным событием для страны. По словам Путина, их итоги прямо отразятся на развитии России в ближайшие годы. Действующий президент также призвал всех жителей страны проголосовать.

Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

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В России создали цифровую «копию личности» для смартфона
14 марта 2024, 06:53

Фото: iStock/ Tippapatt

Российские программисты разработали аналог Otter.Ai — приложение, которое представляет собой цифровую «копию личности». Софт хранит о человеке большой объем конфиденциальной информации и способен ассистировать ему в различных вопросах, сообщили «Известиям» разработчики из МГТУ имени Баумана.
При помощи данного приложение можно отслеживать, где и когда был пользователь, с кем общался, какие аргументы приводил в той или иной беседе, рассказал автор проекта, студент Давид Меркулов. Кроме того, оно способно распознавать эмоции человека.

Программист также объяснил принцип работы софта: он записывает аудиофайл со смартфона, куда включены данные о местоположении. После этого полученная информация отправляется на специальный сервер. Там нейросеть переводит голосовое сообщение в текст, который отправляется на смартфон.

Отмечается, что приложение отличает голос владельца от голосов других людей. Все записываются как «спикер 1», «спикер 2», «спикер 3» и так далее.

Разработчики заверяют, что все данные хранятся в зашифрованном виде на смартфоне пользователя, а при входе в систему запрашивается пароль.

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Полторы сотни автомобилей Mercedes брошены под снегом на заводе в Есипово
«Газета.ру»: Около 150 автомобилей Mercedes заброшены под снегом в Есипово
14 марта 2024, 06:36

Фото: РИА Новости/Сергей Куденко

На бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, который ранее приобрел дилер «Автодом», находятся около 150 кроссоверов и седанов Mercedes, которые оказались заброшены и погребены под толстым слоем снега. Об этом 14 марта пишет «Газета.ру».
Кроме того, как сообщает издание, на одной из площадок предприятия обустроена стоянка для новых тягачей китайского бренда Sitrak, где также находится не менее трех десятков грузовиков, заснеженных таким же образом.

Напомним, что завод в Есипово функционировал с весны 2019 года по февраль 2022 года, с затратами на строительство в размере 15 миллиардов рублей. Площадь предприятия рассчитана на выпуск от 25 до 30 тысяч автомобилей в год, включая модели E-Class, GLC, GLE и GLS.

В апреле «Автодом» объявил о закрытии сделки с концерном Mercedes Benz. Дилеру перешли доли и акции германского концерна в российских дочерних предприятиях, включая «Мерседес-Бенц Рус». Позднее эта компания сменила название на «МБ Рус».

«Автодом» планирует возобновить производство автомобилей в Есипово в 2025 году, однако пока нет никакой информации о том, какие именно бренды будут собираться на конвейере.

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#московская область
#автомобили
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