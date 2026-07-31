Новое колесо обозрения появится в одном из городов России

31 июля 2026, 12:37

Новое колесо обозрения появится в Новосибирске

Фото: istockphoto/fortton

В Новосибирске готовятся к установке нового колеса обозрения в Центральном парке. Как рассказал руководитель дирекции городских парков Вадим Полещук, высота аттракциона составит 50 метров, что почти вдвое превышает параметры предыдущей конструкции.