Новое колесо обозрения появится в одном из городов России
В Новосибирске готовятся к установке нового колеса обозрения в Центральном парке. Как рассказал руководитель дирекции городских парков Вадим Полещук, высота аттракциона составит 50 метров, что почти вдвое превышает параметры предыдущей конструкции.
Старое колесо обозрения диаметром 24,5 метра, работавшее на этом месте с 1976 года, демонтировали в 2019-м в связи с техническим износом, пишет Om1 Новосибирск. По словам Полещука, новый объект обеспечит панорамный обзор центральной части города. Для сравнения, действующее колесо обозрения на Михайловской набережной имеет высоту 70 метров.
Необходимость замены связана с изменившейся городской застройкой: если в советские годы вокруг парка преобладали пятиэтажные дома, сегодня территорию окружают современные высотные здания, которые перекрывают обзор с прежней высоты. В настоящее время ведутся последние технические согласования. Запуск аттракциона планируется на 2026 год. Подрядчика для выполнения работ пока не определили — выбор исполнителя будет проходить в формате открытого аукциона.
Помимо этого, в Центральном парке продолжается восстановление асфальтового покрытия и завершается ремонт кафе, которое пострадало от пожара. Также принято решение не восстанавливать детскую железную дорогу со стороны улицы Ядринцевской — на её месте обустроят зелёную зону.
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