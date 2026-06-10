Жителям Подмосковья перечислили правила безопасности в парках аттракционов

10 июня 2026, 15:26

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В разгар летних каникул и поры активного отдыха на свежем воздухе жителям Подмосковья полезно вспомнить правила безопасности при посещении парков аттракционов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





Посетителям нужно обратить внимание на несколько моментов, которые помогут минимизировать риски.

«Большинство посетителей парков – родители с детьми, и наша общая задача заключается в том, чтобы сделать их отдых не только радостным, но и безопасным. Инспекторский состав Управления Гостехнадзора регулярно проводит контрольные мероприятия во всех городских округах Московской области. Однако и взрослым не стоит терять бдительность», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Кроме того, стоит проверить наличие приборов для измерения роста, веса, силы ветра и температуры воздуха, если это предусмотрено эксплуатационными документами, табличек с техническими характеристиками. Помимо этого, необходимо убедиться в отсутствии свободного доступа посетителей в опасные зоны как во время работы аттракциона, так и после его остановки. Речь идёт о движущихся модулях, механизмах, электрощитках, платформах и лестницах для персонала», – отметили в ведомстве.

«Родители должны правильно выбирать сам аттракцион для ребёнка. Важный критерий – возрастные ограничения. Обязательно ориентируйтесь на рост, вес, требования к одежде и обуви, уровень координации вашего ребёнка. Проследите за посадкой. Проводите ребёнка до места, убедитесь, что он надёжно пристёгнут, освободите его руки от рюкзаков, игрушек и других предметов, которые могут выпасть во время движения», – посоветовали в подмосковном Минэкологии.