Жителям Подмосковья перечислили правила безопасности в парках аттракционов
В разгар летних каникул и поры активного отдыха на свежем воздухе жителям Подмосковья полезно вспомнить правила безопасности при посещении парков аттракционов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Посетителям нужно обратить внимание на несколько моментов, которые помогут минимизировать риски.
«Большинство посетителей парков – родители с детьми, и наша общая задача заключается в том, чтобы сделать их отдых не только радостным, но и безопасным. Инспекторский состав Управления Гостехнадзора регулярно проводит контрольные мероприятия во всех городских округах Московской области. Однако и взрослым не стоит терять бдительность», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Прежде всего, на аттракционе должны присутствовать государственный регистрационный знак, правила пользования и табличка с датой последней ежегодной проверки.
«Кроме того, стоит проверить наличие приборов для измерения роста, веса, силы ветра и температуры воздуха, если это предусмотрено эксплуатационными документами, табличек с техническими характеристиками. Помимо этого, необходимо убедиться в отсутствии свободного доступа посетителей в опасные зоны как во время работы аттракциона, так и после его остановки. Речь идёт о движущихся модулях, механизмах, электрощитках, платформах и лестницах для персонала», – отметили в ведомстве.Стоит также обратить внимание на техническое состояние аттракциона – видимые повреждения, износ деталей, люфт в сочленённых узлах, подозрительные звуки при работе.
«Родители должны правильно выбирать сам аттракцион для ребёнка. Важный критерий – возрастные ограничения. Обязательно ориентируйтесь на рост, вес, требования к одежде и обуви, уровень координации вашего ребёнка. Проследите за посадкой. Проводите ребёнка до места, убедитесь, что он надёжно пристёгнут, освободите его руки от рюкзаков, игрушек и других предметов, которые могут выпасть во время движения», – посоветовали в подмосковном Минэкологии.Там также рекомендовали следить за ребёнком во время катания. Если он испугался, заплакал, почувствовал тошноту или начал терять сознание, нужно немедленно потребовать остановки аттракциона. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра на территории парка аттракционов.