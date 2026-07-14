Российский пловец Мордовцев застрял на аттракционе во Вьетнаме
Российский пловец Марк Мордовцев оказался в непростой ситуации во Вьетнаме. Мужчина застрял на экстремальном аттракционе в парке VinWonders на острове Фукуок.
В беседе с РЕН ТВ спортсмен рассказал, что вместе с девушкой и другом отправился испытать острые ощущения, но приключение вышло из‑под контроля. Кабинка, поднявшись на вершину горки, замерла прямо перед крутым спуском. Поначалу туристы подумали, что такая пауза — часть задумки создателей аттракциона.
Спустя примерно десять минут к застрявшим посетителям добрались сотрудники парка. С помощью подручных средств работники вручную разблокировали крепления и аккуратно спустили людей по эвакуационной лестнице.
Как отметил сам пловец, после этого случая аттракцион не работал до конца дня. При этом представители парка пока не выходили на связь с туристами и не предлагали компенсацию. После пережитого Мордовцев заявил, что впредь не готов испытывать судьбу на подобных экстремальных горках.
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