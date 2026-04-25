Сломавшийся на полном ходу аттракцион с людьми рухнул с высоты — фото

25 апреля 2026, 22:39

Сломавшийся на полном ходу аттракцион с людьми рухнул с высоты в Испании

В Испании во время Севильской ярмарки — ежегодного праздника в Андалусии — у аттракциона оторвался трос катапульты.





По данным Telegram-канала Mash, один из тросов не выдержал нагрузки и лопнул. В результате инцидента пострадали четыре человека.



Ранее ещё одно происшествие зафиксировали в Индии, где на ночной ярмарке в штате Уттар-Прадеш рухнуло 18-метровое колесо обозрения. Как сообщает The Independent, пострадали минимум 30 человек, включая детей. На кадрах, появившихся в сети, видно, как аттракцион с десятками посетителей внезапно накренился, после чего упал на землю — некоторые люди оставались в кабинках в момент падения.



Очевидцы немедленно бросились разбирать искореженный металл и вытаскивать пострадавших из-под обломков. Прибывшие на место шесть машин скорой помощи доставили раненых в ближайшие больницы. Один из свидетелей рассказал, что у работавшего колеса обозрения сломалась опора, из-за чего конструкция потеряла устойчивость. Предварительной причиной назвали техническую неисправность, которую можно было выявить заранее.



